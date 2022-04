Il film di The Quintessential Quintuplets uscirà in Giappone il 20 maggio. La sua durata supererà i 130 minuti e concluderà la storia del manga di Negi Haruba, edito in Italia dalla J-POP e che potete recupere su Amazon! Il sito web ufficiale dell’anime del manga ha annunciato che la serie riceverà un nuovo capitolo bonus 122+1 che si svolgerà proprio dopo il finale originale. Il manga farà parte di uno speciale volume 14.5, che sarà distribuito come regalo a chi andrà a vedere l’ultimo film del franchise! Per ora non sappiamo nulla sulla trama per cui rimaniamo in attesa di nuove informazioni.

Il franchise di The Quintessential Quintuplets

La prima stagione dell’anime si compone di 12 episodi, è stata realizzata da Tezuka Productions ed è andata in onda in Giappone dall’11 gennaio al 29 marzo 2019. Il 7 gennaio 2021 ha debuttato la seconda stagione, intitolata Gotobun no Hanayome ∬, conclusa con l’episodio 12 trasmesso il 25 marzo 2021.

Kaori (Endro~!, Yuyushiki, How to keep a mummy) ha sostituito Satoshi Kuwabara per dirigere la nuova stagione. Keiichirō Ōchi è tornato dalla prima stagione per supervisionare le sceneggiature della serie. Bibury Animation Studio (Azur Lane, Grisaia: Phantom Trigger) ha sostituito Tezuka Productions per animare la seconda stagione. Masato Katsumata (assistente direttore dell’animazione di Azur Lane) ha fornito i disegni dei personaggi e ha ricoperto il ruolo di direttore dell’animazione. Hanae Nakamura e Miki Sakurai sono tornati a comporre la musica Entrambe le stagioni sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia.

Per quanto riguarda il manga, Negi Haruba ha serializzato The Quintessential Quintuplets sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 agosto 2017 al 19 febbraio 2020. La serie si compone di 14 volumetti e in Italia è uscito per J-POP. Una serie di romanzi sarà lanciata il 31 marzo.

Questa la trama: