The Real Ghostbusters arriva gratis su Youtube

The Real Ghostbusters, la serie animata di successo andata in onda dal 1986 al 1991, arriverà presto su Youtube, iniziando con una premiere gratuita e promettendo contenuti esclusivi per coloro che si iscriveranno all’ all’account Youtube di Ghostbusters.

Negli anni The Real Ghostbusters ha generato giocattoli, fumetti e altri spinoff, tra cui una nuova generazione di merchandise messa in vendita negli ultimi anni. Lo show, della durata di sette stagioni, prese il nome di The Real Ghostbusters perché gareggiava per i favori del pubblico con un’altra serie animata chiamata The Ghostbusters, basata sul film del 1975 prodotto da Filmation, che in seguito cedette i diritti del nome alla Columbia Pictures per il film del 1984. É probabile che il ritorno di The Real Ghostbusters sia collegato all’imminente arrivo di Ghostbusters: Afterlife, un film che si lega direttamente ai primi due film di Ghostbusters e ignora il reboot del 2016. Ghostbusters: Afterlife, come moltissimi altri titoli, è stato rinviato a causa della pandemia e arriverà nelle sale l’11 Giugno 2021.

Preparate la vostra gigantesca ciotola di cereali! #Therealghostbusters riporta i cartoni animati del sabato mattina. Guarda il primo episodio della serie animata questo fine settimana e iscriviti al nostro canale Youtube per saperne di più! https://t. co/Qu6kwssxi3 pic.twitter.com/vjQhbDNEYd

– Ghostbusters (@Ghostbusters) 3 febbraio 2021

The Real Ghostbusters è stata una versione più sciocca, meno sexy e più colorata del mondo del film del 1984, e non ha mostrato alcuna traccia di Dana Barrett, mentre Louis Tully non apparve prima della quinta stagione, quando venne pubblicato Ghostbusters II e Luis divenne un membro semi ufficiale dei Ghostbusters. Nella serie animata era presente anche Slimer, il disgustoso poltergeist del primo film, come un compagno di disavventure degli acchiappa fantasmi anziché un mostriciattolo intrappolato in un’unità di contenimento.

Nella linea di negozi Walmart è attualmente disponibile una nuova linea di figure e accessori di The Real Ghostbusters che riprende fedelmente i classici modelli commercializzati negli anni ’80.