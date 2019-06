The Real Ghostbusters Statue di Chronicle Collectibles

Chronicle Collectibles ha annunciato l'apertura dei preordini per le quattro statue da collezione dedicate ai Ghostbusters nella loro trasposizione animata.

Chronicle Collectibles porta sul mercato delle statue dedicate ai personaggi di The Real Ghostbusters “foto realistiche” e realizzate in resina dipinta a mano. The Real Ghostbusters è una serie animata andata in onda dal 1986 al 1991 basata sul noto film Ghostbusters. La serie, composta da 140 episodi, divisi in 7 stagioni, seguiva la scia del film Ghostbusters uscito nel 1984 e, come nella pellicola, vedeva il gruppo di studiosi e ricercatori del paranormale affrontare i pericoli dell’occulto nella cornice della città di New York; a fare da mascotte nella serie animata c’era Slimer che a differenza del film era un personaggio in grado di parlare e interagire con i quattro acchiappafantasmi.

Chronicle Collectibles ha annunciato l’apertura dei preordini per le quattro statue da collezione dedicate ai Ghostbusters nella loro trasposizione animata. Ogni statua, realizzata in resina e dipinta magistralmente a mano, sarà alta circa 25 cm ed avrà un peso di 2,75kg e proporrà ogni personaggio perfettamente ricalcante la controparte animata. Andiamo ad analizzare le caratteristiche principali di ogni personaggio:

Peter Venkman

Il Dr. Peter Venkman, professore dell’occulto, è il frontman del gruppo. I suoi colleghi Ghostbusters seguiranno il suo esempio nella maggior parte delle occasioni. Sfacciato e testardo, Venkman ha la caratteristica di non prendere nulla sul serio. In questa statua verrà rappresentato con la sua divisa marrone e la sua espressione strafottente mentre impugna il fucile ed imbraccia lo zaino protonico. La statua sarà dotata di basetta con effetto slime di colore verde.

Egon Spengler

Egon è il teorico psicocinetico della squadra, si potrebbe dire che l’idea dei Ghostbusters sia nata direttamente dal suo cervello mentre gli altri componenti del team eccellono in altri campi. Nonostante sembri il più riservato Egon è sempre in prima linea pronto con il suo reattore nucleare portatile a catturare il fantasma di turno. La statua proposta da Chronicle lo rappresenterà come perfetto analista della situazione con la sua tuta verde acqua e il rilevatore di fantasmi in una mano mentre con l’altra sorregge gli occhiali.

Rey Stanz

Il Dr. Rey Stanz ha un carattere che si pone a mezza via tra l’esuberante di Peter e il riservato di Egon. E’ l’ingegnere del team, in grado di materializzare le teorie di Egon in qualcosa che la squadra possa utilizzare nel proprio lavoro. In questa statua lo vedremo con la sua tuta beige tenere in spalla il fucile protonico con sguardo soddisfatto e sorridente.

Winston Zeddemore

Winstone è l’ultimo arrivato nel gruppo, non e’ un dottore e prima di diventare un Ghostbusters non ha mai avuto esperienze nel campo paranormale ma nessuno usa il fucile protonico come lui, è un vero cecchino in grado di catturare ogni fantasma di New York. Nella sua statica lo vedremo corredato della tuta azzurra mentre brandisce ben due trappole per fantasmi ancora fumanti.

Tutte le statue dei Ghostbusters sono in preordine da pochi giorni sul sito di sideshow.com al costo di 150$ cad. con uscita stimata nel periodo che va da Giugno ad Agosto 2020. Il sottoscritto, da inguaribile nerd maniaco del collezionismo consiglia l’acquisto del quartetto che, se acquistato direttamente dal sito del produttore al seguente link, garantisce l’invio gratuito della statua di Slimer!