Fox ha annunciato che la serie TV The Resident è stata cancellata e si fermerà alle sei stagioni finora andate in onda. La notizia arriva ai fan quasi come un fulmine, poiché la serie TV, diretta da Matt Czuchry, ha ottenuto un grande seguito ottenuto nel corso della sua programmazione, registrato una media di 4,4 milioni di spettatori totali nella sesta e ultima stagione.

The Resident cancellata

La notizia della chiusura di The Resident, confermata anche da TVline, ha senza dubbio portato amarezza da parte dei fan, che hanno commento l’accaduto esprimere tutto il loro dispiacere. I commenti, a seguito della cancellazione della serie, sono arrivati sul web anche da Amy Holden Jones, la co-creatrice di The Resident, che ha risposto alla notizia su Twitter esprimendo quanto per lei sia stata una grande avventura.

The Resident 6

Nel cast di The Resdent hanno preso parte Matt Czuchry nei panni del Dott. Conrad Hawkins, Emily VanCamp in quelli dell’infermiera Nicolette Nevin, Manish Dayal è il Dott. Devon Pravesh mentre Shaunette Renée Wilson interpreta la Dott.ssa Mina Okafor. La lunga lista del cast continua poi con Bruce Greenwood che interpreta il Dott. Randolph Bel, Melina Kanakaredes che veste i panni della Dott.ssa Lane Hunter, Malcolm-Jamal Warner è il Dott. AJ Austin e Glenn Morshower interpreta Marshall Winthrop. Infine, a concludere, troviamo i nomi di Jane Leeves, Morris Chestnut, Jessica Lucas e Andrew McCarthy.

Il futuro dei medical drama in televisione è a rischio?

Con la cancellazione di The Resident, molti si chiedono se l’intero settore dedicato ai medical drama in televisione possa essere in qualche modo a rischio. La risposta è no! Attualmente ci sono infatti ancora moltissime produzioni di grande successo mediatico come l’intramontabile Grey’s Anatomy, Chicago Med (che vi ricordiamo si fonde dal punto di vista narrativo con Chicago Fire e Chicago PD) e New Amsterdam. Vi ricordiamo tuttavia che, seppur giunto alla sua conclusione, The Resident è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus.

