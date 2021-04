The Right Stuff: Disney cancella la serie TV dopo una sola stagione

The Right Stuff non avrà un’altra stagione su Disney Plus. Stando a quanto dichiarato dal giornale Deadline, la serie di National Geographic non andrà in onda con nuovi episodi sulla piattaforma streaming di proprietà della Disney.

Invece, sembrerebbe che i produttori della Warner Brothers Television, lo acquisteranno altrove nella speranza di ottenerlo per la realizzazione ulteriori episodi. Il rapporto suggerisce che TNT e HBO Max potrebbero finire per ordinare una nuova stagione. Ricordiamo che queste due entità sonodi proprietà di WarnerMedia, lo stesso conglomerato dietro la società di produzione. Anche il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha legato il suo nome al progetto di The Right Stuff ed è stato in grado di assicurarsi più di tredici milioni di dollari in crediti cinematografici spostando la produzione dalla Florida alla California per la seconda stagione.

La serie adatta il romanzo di saggistica di Tom Wolfe che serve come un’immersione profonda nei primi giorni della NASA e dei primi sforzi spaziali degli Stati Uniti. Di seguito trovate la sinossi ufficiale di The Right Stuff.

“Basato sull’iconico bestseller di Tom Wolfe,” The Right Stuff “è uno sguardo ispiratore ai primi giorni del Programma spaziale statunitense e all’incredibile storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven. Al culmine della Guerra Fredda nel 1959 , l’Unione Sovietica domina la corsa allo spazio e l’America teme di essere una nazione in declino. La NASA di recente formazione ha il compito monumentale di inviare un uomo nello spazio, e i suoi ingegneri stimano che siano necessari decenni per compiere l’impresa ma vengono dati loro solamente due anni.”

Soprannominato Project Mercury, il programma recluta e addestra solo sette astronauti da una manciata dei migliori piloti dell’esercito. Entro pochi giorni dalla presentazione al mondo, i Mercury Seven diventano istantaneamente celebrità, forgiati in eroi prima di raggiungere un unico compito anch’esso eroico. In un momento in cui molti si chiedevano se i giorni di gloria dell’America fossero alle spalle, The Right Stuffè una storia ambiziosa su come gli esseri umani comuni possono raggiungere lo straordinario. Tanto su chi siamo oggi quanto sui traguardi storici, la serie evoca questa epoca singolare, quando il mondo libero guardava verso un nuovo orizzonte di speranza mentre ci allontanavamo per la prima volta dai confini della nostra unica casa, la Terra, per avventurarci nella sconosciuta vastità del cosmo.

Quindi, anche se cancellata bruscamente da Disney, la storia dei Mercury Seven potrà, forse, continuare su altri lidi ma è ancora presto per fare supposizioni e rimaniamo in attesa di notizie ufficiali.