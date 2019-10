The Rocketeer: Billy Campbell torna nel reboot animato della Disney!

Una delle stelle di The Rocketeer, Billy Campbell, torna nel cast del reboot animato, che sarà disponibile su Disney+ a partire da novembre.

Disney, dopo la conferma del suo servizio streaming Disney+, sta rinvigorendo il suo catalogo con tantissime novità. In queste ore, il colosso ha ufficializzato che Billy Campbell avrà un ruolo importante nella serie animata The Rocketeer di Disney Junior.

Secondo le prime informazioni ufficiali, Billy Campbell non interpreterà nuovamente il ruolo di Cliff Secord (nonché The Rocketeer), ma donerà la sua voce Dave Secord, il padre del nuovo protagonista della serie Kit Secord.

“L’aspirante pilota di sette anni, Kit Secord, apprende che è la prossima in fila a diventare The Rocketeer, un missile che indossa un supereroe che può volare! Armata della sua fantastica nuova attrezzatura e della sua identità segreta, Kit si alza in volo per proteggere la sua città di Hughesville e i suoi abitanti dai pericoli“, recita la sinossi della serie animata. “Ad assisterla nelle sue avventure eroiche sono la sua migliore amica Tesh, il bulldog Butch e suo nonno, Ambrose Secord“.

Ciascun episodio di The Rocketeer, inoltre, sarà composto da due storie di 11 minuti, che permetteranno tutti gli spettatori di conoscere le avventure di Kit e le sue più grandi ambizioni, come quella di salvare la sua comunità dai guai (spesso provocati da mattacchioni).

Vi ricordiamo infine, che la serie in questione debutterà il prossimo 8 novembre su Disney Junior. Naturalmente seguiranno aggiornamenti sulla questione.