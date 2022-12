Il creatore di The Sandman, Neil Gaiman, ha recentemente confermato che il membro più giovane degli Eterni, Delirio, apparirà nella seconda stagione della serie Netflix. L’annuncio è arrivato durante il CCXP 2022 mentre Gaiman era in teleconferenza per presentare una scena cancellata dalla prima stagione dello spettacolo.

The Sandman: l’annuncio di Neil Gaiman

Durante la sua introduzione, l’autore ha anticipato cosa sarebbe successo nella seconda stagione della serie:

Abbiamo delle cose in serbo per voi nella seconda stagione. Abbiamo più membri degli Eterni in arrivo, incluso il più giovane di loro. Non ditelo a nessuno, ma è Delirio. Ci saranno farfalle, ci saranno palloncini, ci sarà magia, ci saranno pollo e telefono al gusto gelato. Arriverà solo per voi.

Attualmente l’attore che interpreterà il personaggio non è stato rivelato, ma è la conferma che la seconda stagione è già in produzione. Dopotutto l’annuncio del rinnovo di The Sandman è arrivato solo qualche settimana fa dopo qualche dubbio da parte di Netflix.

Per chi non lo sapesse, The Sandman è basato sull’omonima serie della DC Comics creata da Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg, originariamente pubblicata tra il 1989 e il 1996 e composta da 75 numeri (che potete recuperare su Amazon). Dopo l’uscita della prima stagione di 10 episodi il 5 agosto, The Sandman è diventato uno degli spettacoli in streaming più visti di sempre tanto da raccogliere 23,8 volte gli spettatori medi seriali secondo i dati rilasciati da Parrot Analytics.

Prima del rinnovo della seconda stagione, il produttore esecutivo David S. Goyer aveva confermato che le sceneggiature per la seconda stagione erano in lavorazione anche prima della premiere della prima stagione dello show: