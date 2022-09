Il supervisore degli effetti visivi di The Sandman, Ian Markiewicz, ha reso noto che i creatori della serie TV Netflix si dicono “cautamente ottimisti” su un possibile rinnovo per una seconda stagione. La serie, lo ricordiamo, è basata sugli acclamati fumetti di Neil Gaiman pubblicati dal 1989 al 1996, e segue Sogno/Morpheus mentre cerca di riportare l’ordine nel suo regno dopo anni di reclusione nel mondo reale.

The Sandman

The Sandman 2 si farà?

Il co-creatore e produttore esecutivo David S. Goyer ha guidato l’adattamento della storia per il piccolo schermo insieme a Gaiman e, in seguito, ad Allan Heinberg. Con i suoi 10 episodi complessivi e un undicesimo rilasciato a sorpresa dalla piattaforma di streaming, The Sandman ha ottenuto una grande popolarità e recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico. Nonostante ciò, Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo per una seconda stagione, ma ai microfoni di ScreenRant Markiewicz ha affermato:

Siamo tutti cautamente ottimisti. Penso che Allan non ne sappia di più [sul possibile rinnovo]. Penso che, a questo punto, lo show non abbia deluso. Siamo abbastanza fiduciosi, capiamo anche che ci sono molte cose da tenere presente prima che la decisione venga presa. Stiamo cercando di essere entusiasti, ma rispettosi di quel processo. Vogliamo essere in grado di fare del nostro meglio, e noi speriamo che la serie vada avanti, speriamo di essere in grado di farlo di nuovo. Se il rinnovo ci sarà, vogliamo essere in un posto dove possiamo usare il tempo a disposizione nel miglior modo possibile. Ci piace anche la reciproca compagnia, ed è una cosa divertente, quindi non sarebbe un grosso problema per quanto riguarda il lavoro. È come se potessimo stare insieme, parlando di qualcosa di cui siamo entusiasti. Quindi la speranza è di sapere il prima possibile quale sia la decisione presa, ma a questo punto è ancora tutto da vedere.

Il cast di The Sandman include, tra gli altri, Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Vivienne Acheampong, Patton Oswalt, Gwendoline Christie, e Kyo Ra.