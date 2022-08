Nelle scorse settimane è finalmente arrivato su Netflix The Sandman, adattamento televisivo della celebre serie a fumetti di Neil Gaiman. Un progetto che per molti anni è sembrato impossibile (si era pensato anche a un film), finalmente diventato realtà. Nonostante la serie sia una delle più viste sulla piattaforma di streaming non è affatto scontato che venga dato il via libera alla realizzazione di una seconda stagione.

The Sandman 2 su Netflix è ancora in dubbio

La ragione di questa ipotesi? Semplicemente economica. Come spiegato da Gaiman, infatti, The Sandman è stato uno show molto costoso da realizzare e Netflix deve rientrare nei costi per poter garantire un’altra stagione. La serie è stata per due settimane in cima alla classifica degli show più visti in tutto il mondo, ma potrebbe non bastare. In ogni caso The Sandman potrebbe benissimo arrivare su altre piattaforme come Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV o Disney+.

L’adattamento di The Sandman non è stato però del tutto rose e fiori. Sono arrivate parecchie critiche in merito al rapporto d’aspetto delle immagini della serie TV, ma la risposta di Netflix non si è fatta attendere: le scelte visive sono state fatte per rendere gli ambienti maggiormente surreali, così da creare quello che è poi stato il Regno del Sogno.

Composta da 10 episodi, la prima stagione di The Sandman è arrivata il 5 agosto. Neil Gaiman ha voluto ringraziare George R.R. Martin per avergli permesso di realizzare la serie a fumetti e ha stuzzicato i fan sul possibile rematch tra Lucifero e Sogno. Nel frattempo Netflix ha aggiunto un episodio bonus dello show: è intitolato Il Sogno di Mille Gatti/Calliope e adatta due racconti contenuti nel ciclo narrativo Le Terre del Sogno. A interpretarlo, c’è ovviamente sempre Tom Sturridge che presta la sua voce all’Eterno sotto forma di felino, affiancato da un cast eccezionale di doppiatori.