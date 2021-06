The Sandman: diffuso un “dietro le quinte” dell’attesa serie Netflix

La Netflix Geeked Week è iniziata da pochi giorni e sta già regalando grandi sorprese. Oltre a una prima occhiata a Cowboy Bebop, la nota piattaforma di streaming ha diffuso un dietro le quinte di The Sandman, serie TV basata sulla celebre opera scritta e ideata da Neil Gaiman.

L’autore britannico è salito al bordo del progetto nelle vesti di produttore e ha riposto grande fiducia in Netflix dopo anni di falliti tentativi di adattamenti da parte di numerose Compagnie cinematografiche. Nel video possiamo ammirare alcuni dei principali oggetti di scena ripresi dai fumetti, tra cui l’elmo, la pietra cremisi e il sacchetto di sabbia di sogni di Morfeo.

Go behind the scenes with @Neilhimself for a sneek peek at the production of The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Composta da 11 episodi, la prima stagione di The Sandman sarà una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui finzione contemporanea, dramma storico e leggenda sono perfettamente intrecciati. La storia inizierà nel 1918, come accade nei fumetti, ma avrà una svolta inattesa, venendo poi ambientata ai giorni nostri.

I protagonisti saranno Tom Sturridge nei panni di Sogno e Kirby Howell-Baptiste in quelli di Morte, la sorella più saggia, simpatica e sensibile. A loro si uniscono Mason Alexander Park e Donna Preston rispettivamente nei panni dei gemelli Desiderio e Disperazione, mentre Jenna Coleman sarà Johanna Constantine, un’avventurista occulta su commissione e la bis-bis-bisnonna di John Constantine (trovate qui l’elenco completo del cast).

Di recente è scoppiata anche una sterile polemica legata alle identità di genere rappresentate nel cast dello show, ma Neil Gaiman ha sapientemente rispedito le accuse al mittente. The Sandman metterà in mostra le persone e i luoghi influenzati da Morpheus, il re dei sogni, mentre cerca di riparare gli errori cosmici e quelli umani che ha commesso durante la sua vasta esistenza.

La serie arriverà su Netflix nel 2022, ma per il momento non ci sono dettagli sulla precisa data di uscita. A scriverla ci hanno pensato David S. Goyer e Allan Heinberg.

In attesa di nuove informazioni su The Sandman, vi consigliamo di recuperare l’edizione definitiva contenente i dieci volumi, il prequel e altre storie, edita in Italia da Panini Comics. La trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.