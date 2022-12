Dopo il recente debutto dedicato alla prima dell’opera, Netflix ha annunciato in questi giorni che la seconda parte di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh ha una data di uscita confermata. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

The Seven Deadly Sins su Netflix

Il nuovissimo progetto anime, composto in due parti, dedicato al manga di successo The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki ha ufficialmente una data di uscita per il suo proseguo.

Secondo quanto riportato, la seconda parte dell’opera arriverà infatti sulla piattaforma streaming Netflix, in tutto il mondo, durante l’estate 2023, precisamente nel mese di agosto. Nell’attesa del suo debutto su Netflix, trovate il manga The Seven Deadly Sins disponibile su Amazon.

14 anni dopo da quando il Regno di Liones ha trovato la pace, il Principe Tristan è tormentato dalla sua incapacità di controllare due grandi poteri: il potere del Demon Clan di suo padre, Meliodas, che ha servito come capitano dei Seven Deadly Sins e il potere del Clan della Dea di sua madre, Elizabeth. Quando la vita di Elisabetta è minacciata, Tristan fugge dal regno e si dirige verso Edimburgo, dove Deathpierce era un tempo un membro di un gruppo dei Cavalieri Sacri del regno. Ma quali sono le intenzioni di Deathpierce? La ruota del destino comincia a muoversi e travolge anche I sette peccati capitali…

Il cast e la produzione

All’interno dell’opera Yuuki Kaji presta la voce a Meliodas mentre Mikako Komatsu presta la voce al figlio di Meliodas in versione ragazzo mentre Ayumu Murase adolescente. Nel cast troviamo poi anche Sora Amamiya nel ruolo di Elisabetta, Jun Fukuyama come Re, Aoi Yuki nel ruolo di Diane

Tatsuhisa Suzuki nel ruolo di Ban, Yuuhei Takagi nel ruolo di Gowther, Kouki Uchiyama nei panni di una fata, Yōhei Azakami nel ruolo di Deathpirce, Kazuyuki Okitsu nel ruolo del sacerdote, Shinnosuke Tokudome nel ruolo di Tyrone, Shino Shimoji nel ruolo di Kurumiru e Makoto Koichi nel ruolo di Minika.