The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, trailer e key visual per la terza stagione

The Seven Deadly Sins tornerà su Netflix con la terza stagione nei prossimi mesi, ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Dopo un lungo silenzio, The Seven Deadly Sins, serie animata ispirata all’omonimo shonen manga di Nakaba Suzuki targato Star Comics, torna a far parlare di sé con una terza e lunga stagione ricca di cambiamenti e novità, ecco quali.

Il primo grande cambiamento è insito nel titolo, la terza stagione avrà infatti una nuova tagline, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, e cambierà studio di produzione. Se ad occuparsi delle prime due stagioni fu A-1 Pictures, la terza verrà curata invece dallo Studio DEEN. Tramite Anime News Network apprendiamo anche che lo staff sarà così composto: Susumi Nishizawa come regista, Rintaro Ikeda sarà lo showrunner dei ventiquattro episodi che comporranno la stagione, Rie Nishino si occuperà del character design, mentre la colonna sonora sarà composta da Hiroyuki Sawano, Takafumi Wada e Kohta Yamamoto, che già composero i brani delle prime due stagioni. Nonostante lo studio sia un altro, i doppiatori originali giapponesi torneranno in toto a prestare le voci ai loro personaggi, confermati i nomi di: Yuuki Kaji (Melodias), Sora Amamiya (Elizabeth), Misaki Kuno (Hawk), Tatsuhisa Suzuki (Ban), Aoi Yuki (Diane), Jun Fukuyama (King), Maaya Sakamoto (Merlin), Yuuhei Takagi (Gowther) e Tomokazu Sugita (Escanor).

I Seven Deadly Sins erano un gruppo composto da sette cavalieri malvagi, considerati i più forti del Regno di Britannia, ognuno dei quali rappresentava uno dei sette peccati capitali come punizione per le loro passate azioni. Nel tentativo di rovesciare il regno di Lionesse, si narra che tutti vennero uccisi dai Cavalieri Sacri, gli stessi che dieci anni dopo organizzeranno un colpo di Stato catturando il re e diventando i nuovi governanti del paese. Elizabeth, l’ultima figlia del re, fugge quindi dal castello per mettersi alla ricerca dei Seven Deadly Sins con la speranza siano vivi e disposti ad aiutarla a sovvertire la situazione.

The Seven Deadly Sins arriverà nell’autunno del 2019, prossimamente sarà disponibile anche in Italia su Netflix dove potete già trovare le prime due stagioni, gli special ed il film.