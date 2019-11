The Seven Short Stories vi aspetta grazie a Edizioni Star Comics!

Edizioni Star Comics, attraverso un comunicato ufficiale a un post nei vari canali social, ha presentato ufficialmente The Seven Short Stories. Si tratta di un volume che racchiude le migliori storie di The Seven Deadly Sins, l’opera creata dal maestro Nakaba Suzuki.

Gli appassionati della serie manga (e anime, che è andata in onda su Netflix) apprezzeranno sicuramente ritrovare i loro amati sette peccati capitali in un imperdibile volume, chiamato appunto The Seven Short Stories. All’interno del quale saranno disponibili “sette storie auto-conclusive, sette gemme accomunate da uno stile accattivante e un’irresistibile comicità“.

Oltre a questo, nel volume di The Seven Short Stories saranno anche inseriti due storie autoconclusive legate a due precedenti serie del maestro, vale a dire Blizzard Axel e Ultra Red. Sono storie piene di amore, azione e, naturalmente, la stessa comicità che ha dato gran successo a Suzuki.

Per chi fosse interessato, The Seven Short Stories sarà ufficialmente disponibile a partire dal quattro dicembre al prezzo di 5,90 euro. L’editore, come sempre, vende i propri prodotti in tutte le fumetterie, librerie, e Amazon.