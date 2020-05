The Shining: Escape from the Overlook Hotel arriva il gioco di Shining

In arrivo da The Op The Shining: Escape from the Overlook Hotel, una escape room da tavolo ispirata al film d’orrore Shining. Il gioco metterà alla prova le abilità enigmistiche dei giocatori, che saranno impegnati nel risolvere puzzle e indovinelli.

The Shining: Escape from the Overlook Hotel, ideato da Jay Cormier e Sen-Foong Lim, sarà un gioco per uno o più giocatori dai 17 anni in su e dalla durata di più di 120 minuti. Il gioco sarà distribuito questo autunno in occasione delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della pellicola di Kubrick e per questa occasione The Op realizzerà anche un puzzle speciale da 1000 pezzi in cui saranno raffigurate le inquietanti gemelle.

The Shining: Escape from the Overlook Hotel sarà un’escape room da tavolo immersiva in tempo reale, in cui il giocatore (o i giocatori) vestiranno i panni di Danny e Wendy, impegnati a fuggire dall’hotel degli orrori: i giocatori dovranno trovare una via di fuga collaborando tra loro, prima che sia troppo tardi. A prescindere del numero di giocatori coinvolti questi ultimi dovranno muovere attraverso le stanze dell’hotel i segnalini della moglie e del figlio di Jack Torrance prima che la furia omicida di Jack si abbatta su di loro.

Il gioco farà parte della linea Coded Chronicles di The Op, la linea di escape room da tavolo ideata dall’editore, dove ai giocatori sono richieste doti di risoluzione di enigmi e puzzle utilizzando una particolare meccanica di decodificazione.

The Shining: Escape from the Overlook Hotel sarà ricco di riferimenti e citazioni dal film e prevederà una meccanica speciale per emulare la luccicanza e gli effetti sovrannaturali generati dall’Overlook Hotel.

The Shining: Escape from the Overlook Hotel sarà disponibile in inglese a partire da questo autunno ad un prezzo di 29,99 dollari. All’interno della scatola sarà possibile trovare quattro Diari, quattro tessere stanza, quarantaquattro Carte Indizio, undici Buste Segreto, una busta Atto Due, due segnalini (Danny e Wendy) e la guida per gli ospiti dell’Overlook Hotel.