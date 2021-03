The Son Goku III Maximatic da Banpresto: Recensione

Abbiamo recensito The Son Goku III Maximatic prodotto da Banpresto per Bandai Spirits, una statua alta quasi 25 cm tutta in pvc che ritrae il protagonista della saga di Dragon Ball Z alla fine di una battaglia con la divisa da combattimento provata e distrutta dalla lotta. La linea Maximatic è piuttosto recente e in passato abbiamo avuto modo di analizzare la versione di Son Goku Ultra Istinto. La cosa interessante di questa ennesima linea di Banpresto è che ha alzato l’asticella qualitativa mantenendo un costo davvero irrisorio per quello che offre.

Il Personaggio

Giunto sul pianeta Terra per conquistarlo, a seguito di una brusca caduta il piccolo Kakaroth perde totalmente la memoria e viene allevato da Son Gohan tra le montagne. Con il nome terrestre di Son Goku verrà messo davanti a sfide sempre più grandi, partendo dalla ricerca delle sfere del drago fino ad arrivare a proteggere la terra da minacce provenienti da altri pianeti. Nella serie Dragon Ball Z scopriamo che Son Goku è in realtà un alieno, e lo scopre anche lui, spiegando così capacità innate rispetto ad altri guerrieri che abbiamo imparato a conoscere. Son Goku non si da mai per vinto e lotta sempre fino alla fine anche se questo aspetto potrebbe portare alla sua morte, come per altro è avvenuto più e più volte. Per fortuna ci sono le sfere del Drago, pronte a sistemare tutto con un desiderio!

Confezione

La confezione di Son Goku III Maximatic è realizzata con un cartoncino più spesso delle normali Banpresto ed è tipico della linea Maximatic e Grandista con cui condivide forma e dimensioni. La grafica si basa su una serie di foto del prodotto ripreso da una pluralità di angolazioni con la scritta Maximatic che viene ripetuta continuamente su ogni lato. Non solo, viene riportata spesso la frase claim di questa serie ovvero “This figure series is made of the maximum volume, the maximum molding skill, the maximum coloring technique, and the maximum thought”. Qui è chiarissimo l’intento di Banpresto, farci capire che in questa statuetta è stato messo il massimo dell’impegno su ogni aspetto della produzione e noi non possiamo che esserne felici.

Son Goku III Maximatic

Son Goku III Maximatic è una statua che si compone grazie all’incastro di più parti. Non abbiate timore di questo perchè è veramente semplice ed è smontata solo per questioni di dimensione e praticità di confezionamento. Tutte le parti sono racchiuse in buste sigillate in plastica compreso un sostegno appositamente sagomato per abbracciare una (e una sola) delle due caviglie. La nota positiva è che essendo non propriamente bello da vedere (il supporto) la statua si regge benissimo anche senza e ci fa letteralmente tirare un sospiro di sollievo. Una volta in piedi la figure è davvero imponente e raffigura Son Goku con i muscoli ben evidenti con un pugno sollevato a mezzo busto. L’espressività della figure è figlia del lavoro certosino degli scultori che insieme al comparto di pittura hanno ricreato perfettamente il personaggio in tre dimensioni senza difetti di incastri e senza nemmeno una sbavatura.

Videorecensione (min 5.58)

Conclusioni

Son Goku III Maximatic di Banpresto è una di quelle statue iconiche adatte anche ai collezionisti occasionali che cercano la statua più rappresentativa possibile di Son Goku ad un costo che concili con il portafoglio e con la finitura che soddisfi la vista.