La calda estate si sta già facendo sentire e per contrastarla non c’è nulla di meglio che un climatizzatore acceso e una buona serie tv per tenerci compagnia in queste torride giornate di inizio estate. A tal proposito, tra le novità di giugno 2022 di Sky e Now, non dovete assolutamente perdervi The Staircase – Una morte sospetta, la nuova miniserie tv dai forti toni true crime, che sarà trasmessa su Sky Atlantic e Now da mercoledì 8 giugno 2022.

Locandina The Staircase

The Staircase – Una morte sospetta è una miniserie tv americana, prodotta da Annapurna Television e ideata e girata dal regista, produttore esecutivo e showrunner Antonio Campos: la prima stagione presenta 8 episodi dalla durata di circa 65 minuti a episodio e presenta un cast davvero stellare, tra cui il Premio Oscar Colin Firth (Kingsman), Toni Collette (Cena con delitto), Sophie Turner (Il Trono di Spade), Patrick Schwarzenegger e molti altri volti noti del business cinematografico. Prima di raccontarvi cosa pensiamo dei primi due episodi che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima, però, vi ricordiamo che per poter vedere la serie è necessario l’abbonamento al servizio streaming di Now, che potete sottoscrivere su questa pagina per non perdervi questa nuova serie tv e tutte le novità del mese corrente.

The Staircase, una morte in famiglia molto sospetta

Dicembre 2001, ci troviamo in Carolina del Nord: il protagonista, lo scrittore di romanzi gialli e giornalista Michael Peterson (Colin Firth), mentre trascorre una normale serata in piscina nella sua casa rientra per andare a dormire e trova il cadavere di sua moglie Kathleen (Toni Collette) in una pozza di sangue ai piedi delle scale che conducono al piano superiore della casa. Traumatizzato dalla vista di sua moglie in quelle tragiche condizioni, Peterson si appresta a chiamare i soccorsi e i restanti membri della famiglia, ma all’arrivo della polizia qualcosa non va come dovrebbe: Michael, infatti, si ritrova indagato per la morte di Kathleen, in quanto la polizia non ha ritenuto convincente la sua versione dei fatti.

The Staircase - Una morte sospetta

Malgrado la sua disperazione, Michael viene sospettato di aver picchiato a morte la moglie e di aver architettato il ritrovamento del corpo inscenando una caduta dalle scale, fatto che potrebbe passare banalmente per un incidente domestico. Da questo momento, Michael si appoggerà a un avvocato per difendersi dall’accusa mentre, nel frattempo, il documentarista Jean-Xavier de Lestrade realizzerà un documentario su questa drammatica vicenda, analizzando più da vicino i fatti e i sentimenti del protagonista e della sua famiglia. Rimane però da capire cosa sia veramente successo quella notte: che sia davvero Michael l’artefice dell’omicidio? E quali ripercussioni ci saranno per la famiglia Peterson?

The Staircase, una storia vera

Come anticipato dal titolo, The Staircase – Una morte sospetta è una miniserie tv ispirata a fatti realmente accaduti: la storia, infatti, è tratta dal caso che ha visto protagonista lo scrittore Michael Peterson che nel 2001 è stato indagato per l’omicidio di sua moglie per poi essere condannato in definitiva nel 2003.

La docuserie The Staircase

La trama di The Staircase – Una morte sospetta risulta molto solida: sebbene la visione faccia riferimento a soli due episodi, in poco più di due ore la miniserie si trasforma partendo da un incipit più drammatico e dai toni cupi per poi passare a toni più investigativi e ricchi di suspense. Il ritmo della serie è veloce e sorprendente e la narrazione dei fatti non presenta buchi di trama, sebbene sia ricca di personaggi sia principali che secondari: data la presenza di così tanti personaggi, il rischio sarebbe stato una debole rappresentazione di ognuno di essi, invece ogni personaggio è ben caratterizzato e i loro background approfonditi il giusto per far conoscere i protagonisti delle vicende narrate al pubblico.

Ottimo anche il montaggio di The Staircase – Una morte sospetta: le sequenze sono montate in modo da non tralasciare dettagli, donando allo stesso tempo una forte sensazione di suspense allo spettatore in modo che possa farsi un’idea degli avvenimenti e di come li stanno affrontando i protagonisti senza, però, rivelare troppe informazioni. A reggere la serie, però, oltre che tutte le caratteristiche elencate fino ad ora, è sicuramente anche il cast che, oltre a regalare ottime interpretazioni grazie ai dialoghi, si immedesima nei propri personaggi al punto da rendere chiare le loro emozioni attraverso dialoghi non verbali, espressioni facciali e linguaggio del corpo, specialmente nelle scene più drammatiche della serie.

Colin Firth nel ruolo di Michael Peterson

The Staircase – Una morte sospetta si rivela così un ottimo prodotto di intrattenimento sia per gli amanti delle storie a sfondo investigativo, sia per il pubblico di passaggio: la miniserie, infatti, riesce a tenere alta l’attenzione dello spettatore al punto di incuriosirlo e incollarlo allo schermo. Intanto proseguiremo con la visione dei restanti episodi della serie per poi parlarvene in modo più accurato e nel frattempo attendiamo già la seconda stagione, già in fase di produzione, avendo ricevuto un’accoglienza davvero positiva negli Stati Uniti, paese di debutto della miniserie.

Un progetto longevo

The Staircase – Una morte sospetta verrà trasmessa in Italia da mercoledì 8 giugno 2022 da Sky Atlantic e Now, mentre negli Stati Uniti ha esordito lo scorso 5 maggio 2022 su HBO Max, ma in realtà è un progetto al quale il regista e produttore esecutivo Antonio Campos pensava già da tempo: nell’ormai lontano 2008, infatti, il regista iniziò a lavorare all’adattamento sceneggiato per pura passione finché, nel 2019, Annapurna Television ne decise la produzione, dando finalmente alla luce il progetto del regista.

E a quanto pare, dare fiducia al regista è stata un’ottima mossa, infatti The staircase – Una morte sospetta ha ricevuto svariati consensi positivi: Rotten Tomatoes ha valutato positivamente la miniserie con un punteggio di 8/10, mentre Metacritic 80/100, davvero un buon traguardo per un prodotto televisivo. Un fatto curioso su The Staircase – Una morte sospetta riguarda però la scelta del protagonista: inizialmente, al posto di Colin Firth, nel ruolo del protagonista Michael Peterson era stato selezionato Harrison Ford, che avrebbe anche prodotto la serie, ma dopo l’aggiunta degli altri membri del cast, abbandonò il progetto lasciando sia il ruolo da protagonista che quello da produttore a marzo 2021, prima ancora dell’inizio delle riprese.

Conclusioni

Colin Firth e Toni Collette

Per concludere possiamo sicuramente consigliarvi a gran voce la visione di The Staircase – Una morte sospetta che, vi ricordiamo, sarà trasmessa da Sky Atlantic e Now a partire da mercoledì 8 giugno. Vi ricordiamo, inoltre, che per vedere questa miniserie crime e le altre novità di Sky del mese di giugno, non dovete fare altro che abbonarvi al servizio streaming Now. Fateci sapere cosa ne pensate di questa serie e restate sintonizzati se vorrete leggere la recensione completa di The Staircase – Una morte sospetta.