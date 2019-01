The Streets of Avalon: un nuovo progetto Kickstarter per la Dungeons & Dragons 5a edizione

Creare un mondo da zero può essere difficile e oneroso ma anche usare sempre lo stesso setting ufficiale può stancare. Per fortuna il mondo è pieno di intraprendenti designer pronti a mettere nero su bianco le loro idee e farne manuali. il caso di Encoded Designs, che ha lanciato la campagna Kickstarter per finanziare la produzione di The Streets of Avalon.

Dalla campagna:

“The Streets of Avalon è un atlante della città di Avalon, che va a coprire e dettagliare ogni cosa vi possa venire in mente.. gli abitanti, le aree urbane, l’economia, le feste, le religioni, le corporazioni, le case nobiliari, le condizioni atmosferiche, le stagioni, la magia, i mostri ed infine anche la presenza di una pernice che ha fatto la tana in albero di pero. È tutto incluso nell’ambientazione.

C’è anche una sezione dedicata ai Game Masters, che fornisce consigli su come dare vita alla città di Avalon e su ciò che di unico abbia questa città. Aiuta anche a sviluppare l’idea del quartiere come luogo di azione e mistero ed a caratterizzare l’aspetto di un rifugio per gli avventurieri oltre a fornire una serie di archetipi di avventura adatti ad ogni gusto: intrigo politico, dungeon crawling/caccia al tesoro, colpi criminali, investigazione/risoluzione di crimini e caccia al mostro. La parte finale di questa sezione contiene inoltre informazioni sulle razze e le classi esistenti in Avalon, su come agiscano all’interno di questa ambientazione e su quali cambiamenti potresti dover apportare in caso di bisogno.

Vengono forniti tre quartieri pre-costruiti, pronti, se lo desideri, per poter essere presi e usati immediatamente per le tue avventure in Avalon.

Ci sono anche molte altre informazioni utili ad approfondire il tutto: arte, lettere, citazioni e barre laterali che aiutano GM e giocatori a capire come caratterizzare al meglio Avalon.

The Streets of Avalon sarà un libro in formato B5 (6″*9″ o 176mm x 250mm), di 110-130 pagine, con illustrazioni in bianco e nero. Il testo è già pronto e lo stesso vale per alcune dei disegni che verranno inclusi. La campagna servirà a pagare il lavoro del team, aggiungere nuove opere artistiche nel libro e sviluppare nuovi contenuti aggiuntivi per The Streets of Avalon.”

Salvo dove espressamente previsto, i pledge della campagna non permetteranno l’acquisto di copie fisiche del manuale e di eventuali stretch goals raggiunti ma bensì di file in formato PDF e la possibilità di accedere ad una copia Print On Demand su DriveThruRPG (per una spesa stimata di 5$)

La campagna, che terminerà il 17 gennaio, ha già raccolto il triplo dei fondi richiesti per un totale di 10222 $