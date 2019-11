The Suicide Squad di James Gunn sarà un film Rated-R?

Recentemente è giunta la notizia inerente allo stato delle riprese del nuovo film di James Gunn. Ebbene, le novità sulla pellicola, che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2021, continuano ad arrivare. Dunque, secondo le ultime indiscrezioni, The Suicide Squad potrebbe essere classificato un film Rated-R, quindi adatto ad un pubblico adulto e vietato ai minori non accompagnati.

Se così fosse, Warner Bros. avrebbe acconsentito alla realizzazione di una pellicola cinematografica dedicata ad un pubblico adulto, nonostante la presenza di supereroi e quindi di un film che avrebbe potuto attrarre un gran numero di “giovani”. Per tutti coloro i quali non vedono l’ora di assistere al debutto di The Suicide Squad, nuovo film di James Gunn, è necessario attendere sino al 6 agosto 2021, data in cui è prevista l’uscita al cinema. Sicuramente, considerando le ultime news e le ottime capacità creative del grande regista quale James Gunn, il film sarà ricco di effetti.

Ricordiamo che il cast, annunciato nei mesi scorsi, è veramente molto ricco, infatti ne fanno parte Sean Gunn, David Dastmalchian, il grande John Cena, Joaquin Cosio, Peter Capaldi, Joel Kinnaman, Mauling NG, Flula Borg e Juan Diego Botto. Ma ci saranno anche Storm Reid, Pete Davidson insieme gli immancabili Taika Waititi e Margot Robbie, nei panni di Harley Quinn, ( che conferma il suo ruolo nonostante sia stato specificato più volte che non si tratta del sequel del film del 2016) e molti altri ancora.

Dunque, cosa ne pensate della probabilità che la nuova pellicola cinematografica, che avrà tra i protagonisti Harley Quinn, possa avere la certificazione di film certificazione Rated-R ? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.