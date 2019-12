The Suicide Squad: il ruolo di Michael Rooker è stato confermato?

Come tutti sapranno tra gli attori che prenderanno parte al nuovo film The Suicide Squad, diretto dal grande regista James Gunn, figura anche Michael Rooker. Ebbene, sino a poco tempo fa vi erano alcuni dubbi in merito al ruolo che gli sarebbe stato affidato, però proprio nelle ore scorse pare stiano circolando alcune voci che potrebbero svelare questo “mistero”. Dunque, dopo aver partecipato a Slither, Super, The Belko Experiment e Brightburn, Michael Rooker è pronto per tornare in scena e lavorare nuovamente insieme al regista de I Guardiani della Galassia.

Ovviamente, per il momento sono solamente voci di corridoio – dunque nulla è ancora ufficiale – però alcune indiscrezioni avrebbero affermato che l’attore Rooker potrebbe vestire i panni di Savant in Suicide Squad. Quasi sicuramente, i fan del fumetto della DC sapranno bene che il personaggio in questione è un ricco vigilante di Gotham City dalle “abilità intellettive” molto particolari. Ricordiamo che, nel cast del nuovo film diretto da James Gunn, oltre a Michael Rooker, ci saranno anche il grande John Cena, insieme a Idris Elba, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson e anche Taika Waititi.

Confermato nel cast il ritorno della protagonista Harley Quinn che verrà interpretata ancora una volta da Margot Robbie. Ma non mancherà anche Viola Davis, che sarà Amanda Waller, Joel Kinnaman che invece vestirà i panni di Rick Flag, mentre Captain Boomerang sarà interpretato da Jai Courtney. Dunque, anche se ancora non sono voci ufficiali, cosa ne pensate del fatto che Michael Rooker potrebbe vestire i panni del personaggio di Savant nel nuovo film di Suicide Squad? Se vi va, fatecelo sapere con i vostri commenti.