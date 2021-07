The Suicide Squad – Missione Suicida: pubblicato il video del dietro le quinte

L’account Twitter del film The Suicide Squad – Missione Suicida, scritto e diretto da James Gunn, che arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto, ha pubblicato un video dietro le quinte che rivela alcuni dettagli sui personaggi del film.

Come ben sappiamo, il sequel di Suicide Squad del 2016 di David Ayer, vede protagonisti i personaggi del primo film, tra cui Harley Quinn di Margot Robbie e Captain Boomerang di Jai Courtney, insieme a nuovi cattivi e antieroi come il Peacemaker di John Cena, il Rick Flag di Joel Kinnaman e il Robert DuBois di Elba, alias Bloodsport. Ora, visto che James Gunn ha il totale controllo creativo di tutti questi personaggi, è interessante vederli tutti insieme in questo video che mostra l’eccentrico ensemble di The Suicide Squad – Missione Suicida.

The Suicide Squad – Missione Suicida: i personaggi al completo

Nel nuovo video pubblicato sull’account ufficiale di Twitter di The Suicide Squad – Missione Suicida, James Gunn rivela di essere entusiasta di potere introdurre nel film una marea di personaggi spesso trascurati e rivela qualche dettaglio in più sugli attori che interpretano Bloodsport, Peacemaker, Harley Quinn, King Shark, Polka Dot Man, Ratcatcher 2, Mongal, Captain Boomerang, Rick Flag, Blackguard, Savant, T.D.K. e Javelin.

Get ready – @JamesGunn’s #TheSuicideSquad is locked and loaded! In theaters and streaming exclusively on @HBOMax August 6. Tickets on Sale Now: https://t.co/t92Kh6pAtL pic.twitter.com/hJevBgSav5 — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) July 15, 2021

Per quanto riguarda i personaggi che ci vengono presentati nel video ci sono anche due cattivi della DC brevemente mostrati nei panni di prigionieri all’interno di Belle Reve. Uno sembra essere una versione del cattivo di The Flash, Double Down, e l’altro è il cattivo di Batman, Calendar Man (Sean Gunn).

Inoltre James Gunn promette che il film sarà caratterizzato da moltissime vittime, il che lo rende una pellicola vietata ai minori, cosa che è facilitata dal fatto che la maggior parte dei protagonisti sono dei disadattati. I rapporti complessivi tra i personaggi sono ancora un mistero. Il primo film di Suicide Squad era stato criticato per la sua mancanza di rischio ma almeno di questo i fan non se ne dovranno preoccupare viste le promesse del regista.

Insomma, The Suicide Squad – Missione Suicida promette di dare vita a una corsa folle, profana e imprevedibile piena di personaggi che sono amati e odiati, o un po’ entrambe le cose. Le aspettative a questo punto sono alte. Non ci resta che vedere se le promesse saranno mantenute.

Questa la sinossi del film:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore.

