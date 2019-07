The Toys That Made Us: la 3 stagione in arrivo

The Toys That Made Us: dopo una lunga attesa è stata ufficialmente dichiarata la messa in produzione per fine 2019 della terza stagione della serie.

Se siete degli abbonati Netflix e siete appassionati dei giocattoli vintage di vecchia data, sicuramente avrete già visto o almeno lo speriamo, le prime due stagioni di The Toys That Made Us (in Italia ” I Giocattoli della nostra infanzia”).

The Nacelle Company ha dato il via per la realizzazione della terza stagione di questa serie documentaristica che a causa di molte documentazioni legali legate ai diritti dei giocattoli ha subito un lungo stop, ma finalmente il problema è stato risolto. Durante il Comic Con di San Diego hanno annunciato che oltre alla terza stagione verrà realizzato pure uno spin-off che si dovrebbe intitolare “The Movies That Made Us”.

Ma cosa vedremo durante questa terza stagione:

Power Rangers

My Little Pony

Teenage Mutant Ninja Turtles

Wrestling Action Figures

The Toys That Made Us è una serie di puntate che durano 40/50 minuti circa l’una, di documentari dedicate alle action figures o meglio dire in generale ai giocattoli anni ottanta che hanno fatto la storia del genere e quelli con cui molti di noi sono cresciuti. In ognuno degli episodi trasmessi viene mostrata la mente di quelli che hanno dato origine ai giocattoli più famosi della storia. Ogni stagione è composta da 4 puntate completamente doppiate in Italiano e nell’attesa dell’uscita della nuova serie potete andare a recuperarvi le prime due stagioni già uscite se non le avete ancora viste.

Stagione uno: Star Wars, Barbie, Masters Of The Universe, G.I.JOE

Stagione due: Star Trek, Transformers , Lego, Hello Kitty

Al momento Netflix non ha ancora rilasciato ufficialmente una data di arrivo precisa ma limitandosi a un non meglio precisato “quarto trimestre 2019”.

Se non avete ancora avuto l’occasione di vedere la serie, vi lasciamo il link ufficiale di Netflix dove la potete trovare: I Giocattoli della nostra Infanzia.