The Umbrella Academy: ecco “quando” sono arrivati i fratelli. Diffuse prime immagini

The Umbrella Academy: alcune prime immagini della seconda stagione in arrivo il 31 luglio sono state diffuse, unitamente ad un’anticipazione su ciò che vedremo nei nuovi episodi su Netflix, con la famiglia al completo nella Dallas degli anni ’60.

Dopo il finale di stagione con cui la serie ci ha lasciati circa un anno fa – uno stacco netto su un viaggio temporale, riguardo al quale il pubblico non ha potuto far altro che rimanere col fiato sospeso – sono arrivate finalmente alcune, succulente anticipazioni sulla seconda stagione di The Umbrella Academy. La serie TV diretta da Steve Blackman, che ha debuttato nel 2019 su Netflix, è tratta dall’omonima mini-serie a fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà e segue le vicende di una famiglia disfunzionale composta da sette fratelli dotati di superpoteri, adottati dall’eccentrico studioso Sir Reginald Hargreeves.

Seguendo il titolo del secondo volume della serie a fumetti intitolato appunto Dallas, sembrerebbe che adesso la famiglia Umbrella dovrà fare i conti con il proprio arrivo proprio nella città texana, attraverso un viaggio nel tempo che tuttavia ha causato un salto non indifferente: Luther, Allison, Klaus, Diego, Vanya, Ben e Numero 5 sono stati catapultati infatti negli anni ’60.

Tuttavia, in questa seconda stagione di The Umbrella Academy, i giovani supereroi dovranno affrontare un nuovo, serio problema. Numero 5 aveva infatti avvertito i fratelli che viaggiare nel tempo per fuggire all’apocalisse del 2019 sarebbe stato rischioso, e l’arrivo a Dallas ne è la conferma, dato che ciascun membro è giunto lì in diversi momenti temporali per un arco complessivo di tre anni.

Così, mentre ogni fratello appartenente all’Accademia si è intanto adattato e rifatto una vita in questo “nuovo” passato, certo di essere l’unico sopravvissuto, Numero 5 atterra a Dallas per ultimo e proprio nel bel mezzo di un imminente apocalisse nucleare. Sarà così compito del giovane-anziano rimettere insieme la famiglia e scongiurare questa nuova minaccia per il pianeta. Il tutto, mentre una banda di assassini svedesi dà la caccia ai membri dell’Umbrella Academy.

Nelle prime immagini di The Umbrella Academy appena diffuse possiamo vedere i sette fratelli – e alcuni dei loro cambiamenti – tuttavia la seconda stagione includerà anche alcuni nuovi personaggi: Sissy, la casalinga del Texas (Marin Ireland), la folle e camaleontica Lila (Ritu Arya) e il marito devoto Raymond (Yusuf Gatewood).

Confermato il cast della prima stagione composto da Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy-Raver Lampman, David Castañeda e Justin Min, i quali avevano annunciato l’arrivo di questo secondo capitolo della serie TV attraverso un video “da casa” in cui è stata ricreata una della più belle scene di The Umbrella Academy. L’appuntamento è per il 31 luglio!