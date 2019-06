The Umbrella Academy: arriva il gioco di carte

In arrivo nel 2020 il gioco di carte di The Umbrella Academy, sviluppato da Studio71

Dark Horse Comics e Studio71 sono al lavoro per sviluppare insieme un gioco di carte basato sulle graphic novel di The Umbrella Academy.

La notizia del progetto è stata diffusa tramite un comunicato stampa ufficiale sul sito dell’editore di comics, in cui Studio71 si è detta entusiasta di lavorare a questo nuovo gioco di carte, dato che The Umbrella Academy è una lettura (e uno show Netflix) che ha appassionato tutte le persone del team coinvolte nella progettazione del gioco.

Il gioco di carte, basato sulle storie di Gerard Way e Gabriel Bá, verrà finanziato tramite una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che verrà lanciata all’inizio del 2020.

Studio71 è nota nell’ambiente per aver sviluppato altri progetti simili, utilizzando Kickstarter per finanziare giochi basati su licenze di popolari proprietà intellettuali. Tra i successi più grandi dello studio ci sono infatti i giochi di carte Joking Hazard, basato sul webcomic Cyanide and happiness, e Binding of Isaac: Four Souls, basato sull’omonimo videogame indie.

Dark Horse infatti si è dichiarata molto emozionata a lavorare con uno studio in grado di conoscere in maniera così profonda la potenzialità della piattaforma di crowdfunding.