The Umbrella Academy: iniziano ufficialmente riprese della Seconda Stagione

Sono ufficialmente cominciate le riprese della Seconda Stagione di The Umbrella Academy. A confermare quanto detto, è un’inedita foto che proviene proprio da dietro le quinte del film. È stato Steve Blackman, showrunner della serie Netflix, ad aver pubblicato su Instagram l’immagine che ormai sta facendo il giro del web. Si tratta del “primo ciak” che inaugura l’inizio delle riprese della Seconda Stagione dello show televisivo.

Dunque, dopo le varie voci di corridoio, che ipotizzavano l’inizio delle riprese nel mese di maggio, la notizia è ormai ufficiale. Visto il successo riscontrato nel corso della Prima Stagione, Netflix ha deciso di realizzare anche il secondo capitolo senza pensarci due volte. Tra il cast di The Umbrella Academy 2, molto probabilmente vedremo nuovamente Tom Hooper,Robert Sheehan, Ellen Page, Aidan Gallagher.

Ancora, però, sono molti i dubbi che non tranquillizzano i fan: il primo tra tutti rigurda la data prevista per l’uscita della Seconda Stagione di The Umbrella Academy, che resta ancora ignota. Altro punto oscuro è la trama, infatti la prima stagione è stata totalmente diversa rispetto al fumetto scritto da Gerard Way. Quindi, arrivati a questo punto, non sappiamo cosa potrebbe aspettarci nel corso del secondo capitolo.

In attesa di scoprire qualche informazione in più sul nuovo capitolo di The Umbrella Academy, ecco l’immagine del “primo ciak” postata su Instagram da Steve Blackman:

