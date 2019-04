The Umbrella Academy: Netflix rinnova la serie

Attraverso un comunicato e un video-annuncio, Netflix ha rinnovato ufficialmente The Umbrella Academy per una nuova stagione.

A distanza di un mese dal debutto ufficiale, Netflix ha ufficializzato – attraverso un comunicato stampa – la volontà di rinnovare per una nuova stagione The Umbrella Academy, celebre serie che tratta le gesta di un gruppo di “stravaganti disadattati” dotati di super-poteri.

“Nello stesso giorno del 1989, quarantatré neonati nascono in diverse parti del mondo, figli di donne che non si conoscono e che fino al giorno prima non avevano mostrato segni di alcuna gravidanza“, recita il comunicato del colosso dell’intrattenimento. “Sette di loro vengono adottati da un miliardario, che dà vita all’Umbrella Academy, una particolare accademia casalinga dove addestra i suoi “bambini” a salvare il mondo“.

“La morte di Hargreeves fa riavvicinare i sei membri sopravvissuti, che devono collaborare per cercare di scoprire cosa si cela dietro la misteriosa morte del padre. Ma la famiglia così ricomposta è nuovamente divisa dalle personalità divergenti e dalle abilità contrastanti, oltre che dall’imminente minaccia di un’apocalisse globale“.

Nella seconda stagione dello show torneranno a interpretare i propri ruoli Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min. Tuttavia ci saranno nuovi ingressi, che saranno annunciati prossimamente.

L’opera in questione, nella sua seconda parte, sarà composta da 10 episodi della durata di 1 ora, prodotti da Universal Content Productions per Netflix. Le riprese inizieranno quest’estate a Toronto, Canada.

Per chi non conoscesse l’opera, “The Umbrella Academy è basata sulla serie di fumetti scritta e create da Gerard Way, illustrate da Gabriel Bá e edita da Dark Horse Comics. La serie TV è prodotta da Universal Cable Productions per Netflix, Steve Blackman è showrunner e produttore esecutivo, accanto a Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way e Gabriel Bá“, conclude il comunicato.

Insomma, si tratta di un periodo di grandi rinnovi per le produzioni targate Netflix. Sicuramente, nei prossimi mesi ci saranno nuovi aggiornamenti sulla vicenda.