Dopo il grande successo ottenuto dalle prime tre stagioni di The Umbrella Academy sono in molti a chiedersi come proseguirà l’arco narrativo della serie Netflix. Al momento non è ancora stato annunciato un rinnovo ufficiale, ma lo showrunner ha spiegato che lo show potrebbe benissimo concludersi con la quarta stagione, qualora arrivasse.

La quarta stagione di The Umbrella Academy sarà l’ultima?

Intervistato ai microfoni di The Wrap, Steve Blackman ha spiegato che la quarta stagione potrebbe rappresentare per forza di cose una chiusura definitiva. Queste le sue parole: “Se mai dovessimo avere una quarta stagione non saprei come proseguire. Onestamente penso che sarebbe il momento giusto per terminare il tutto e uscire di scena a testa alta. Non sto dicendo che non si possa fare dell’altro, ma penso che per il pubblico sarebbe soddisfacente avere una degna chiusura dopo quattro stagioni”.

Gli episodi della terza stagione di The Umbrella Academy (qui la nostra recensione), serie basata sull’omonimo fumetto scritto da Gerard Way e illustrato da Gabriel Bá, sono arrivati su Netflix il 22 giugno. A bordo del cast sono tornati Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya e Colm Feore.

La terza stagione era stata annunciata nel 2020 e le riprese sono andate a rilento per via dello scoppio della pandemia, terminando soltanto nel mese di agosto dello scorso anno. L’annuncio del rinnovo per una quarta appare ormai scontato.

Dopo aver scongiurato la fine del mondo nel 1963, i ragazzi sono tornati al presente, dove però hanno scoperto con grande stupore come è stata cambiata la loro linea temporale. Sir Reginald è ancora vivo e ora guida la Sparrow Academy, insieme a Ben, anch’egli ancora vivo, che ricopre la posizione di Sparrow Numero Due ed è descritto come un “tattico machiavellico“.