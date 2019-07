The Walking Dead 10: arriva Gamma

In queste ore sono emersi online i primi dettagli sulla trama della 10 stagione della serie tv The Walking Dead e le prime foto di Gamma. Per chi volesse evitare spoiler vi consigliamo di non proseguire nella lettura dell’articolo. L’attrice che nella serie interpreterà Gamma una dei nuovi personaggi in arrivo dalla parte dei Sussurratori […]

In queste ore sono emersi online i primi dettagli sulla trama della 10 stagione della serie tv The Walking Dead e le prime foto di Gamma. Per chi volesse evitare spoiler vi consigliamo di non proseguire nella lettura dell’articolo.

L’attrice che nella serie interpreterà Gamma una dei nuovi personaggi in arrivo dalla parte dei Sussurratori sarà Thora Birch.

Ecco la trama di The Walking Dead 10: The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.

Durante il Comic Con di San Diego l’attrice Danai Gurira che nella serie interpreta Michonne uscirà dalle scene nel corso della stagione.

Oltre all’arrivo di Gamma ci saranno dei nuovi debutti nello show: il primo sarà Virgil interpretato da Kevin Carroll, inoltre dovrebbe arrivare Dante un nuovo personaggio tratto dal fumetto.

La decima stagione di The Walking Dead debutterà negli USA il 6 ottobre 2019, mentre in Italia debutterà lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 21.00 su SKY nel canale 112 ovvero SKY FOX.