The Walking Dead 10: Maggie tornerà nel finale di stagione

Ieri sera è andato in onda negli USA il penultimo episodio della Stagione 10 di The Walking Dead e a fine episodio è stato mandato in onda un teaser del season finale che ha anticipato il ritorno nella serie di Maggie interpretata da Lauren Cohan.

Eccovi il video:

The Walking Dead è una delle tantissime serie TV colpite dall’emergenza Coronavirus che ne hanno stoppato la produzione. Pochi giorni infatti era stato annunciato lo slittamento del season finale della Stagione 10 che verrà mandando in onda in una data imprecisata nel corso dei prossimi mesi.

E anche in Italia la serie che ricordiamo va in onda su Fox sta andando in onda sottotitolata a causa della chiusura, sempre a causa dell’emergenza Coronavirus, degli studi di doppiaggio.

Per quanto riguarda invece il personaggio di Maggie la situazione è decisamente più particolare.

Il personaggio interpretato da Lauren Cohen è uscito di scena alla fine della Stagione 9. Maggie decise di lasciare il gruppo con il piccolo Hershel e il misterioso Georgie con cui avrebbe dovuto cercare di creare altre comunità di sopravvissuti con il suo ritorno in scena showrunner e sceneggiatori avranno quindi nuovo materiale a disposizione tale da per poter raccontare il suo ritorno.

In realtà l’attrice aveva deciso di lasciare la serie dopo aver ottenuto il ruolo di co-protagonista in Whiskey Cavalier, procedural di ABC, durato però solo una stagione. Il suo ritorno nei panni di Maggie, previsto ufficialmente per la Stagione 11, era stato già comunque annunciato al New York Comic-Con nell’ottobre 2019.

Ricordiamo che attualmente oltre allo spin-off Fear the Walking Dead e in lavorazione un secondo spin-off della serie intitolato The Walking Dead: World Beyond che vedremo in Italia su Amazon Prime Video.

Rimaniamo in attesa di una per il season finale di The Walking Dead 10.