The Walking Dead, AMC ha commissionato un secondo spin-off

L'emittente televisiva statunitense AMC ha commissionato ufficialmente un secondo spin-off della sua celebre serie The Walking Dead.

Se dopo nove stagioni di The Walking Dead e quattro di Fear The Walking Dead non siete ancora sazi, oltre probabilmente a essere voi gli zombie, eccovi una buona notizia: presto arriverà su AMC un secondo spin-off. La rete televisiva statunitense ha infatti commissionato 10 nuovi episodi per una prima stagione, con inizio lavori fissato per quest’estate. Al momento però non c’è un titolo ufficiale e non si sa niente sul cast.

Il nuovo zombie drama, come sempre ispirato al fumetto di Robert Kirkman, andrà quindi presumibilmente in onda nel corso del 2020, nella speranza che riesca a intercettare i tanti fan ormai disamorati della serie principale a causa di scelte artistiche e uscite dal cast principale non condivise dalla base, ormai da diverse stagioni.

La nona stagione ha infatti fatto registrare il più basso share di tutta la serie, con un calo di spettatori del 36%. Nonostante questo però AMC non si rassegna a perdere la sua gallina dalle uova d’oro e così, oltre a questo nuovo spin-off, già durante la messa in onda aveva annunciato anche l’arrivo di alcuni film TV, il primo dei quali dedicato al Rick Grimes di Andrew Lincoln (non più presente nel cast della serie principale). Con molta probabilità però seguiranno anche altri episodi dedicati a Negan e a Daryl Dixon.

Il nuovo spin off è stato ideato da Scott M. Gimple, ex showrunner proprio della serie principale, assieme a Matt Negrete, uno degli sceneggiatori storici della serie. Il nuovo spin-off ci racconterà la vita e le avventure di due giovani ragazze (e altri personaggi di contorno ovviamente), parte della prima generazione nata nell’universo di The Walking Dead e quindi non a conoscenza della vita prima dell’apocalisse zombie. “Alcuni diventeranno eroi. Altri diventeranno criminali”, recita la sinossi ufficiale, “ma, alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e cementati nella loro identità, sia nel bene che nel male”.