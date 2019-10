The Walking Dead: in arrivo una terza serie spin-off

Dopo il successo di sei stagioni di The Walking Dead e cinque di Fear the Walking Dead, da pochi mesi sono iniziate le riprese di una nuova serie spin-off.

The Walking Dead è una delle serie più in voga degli ultimi dieci anni, talmente amata da generare uno spin-off Fear The Walking Dead. Solo l’estate scorsa ha avuto inizio la produzione di dieci episodi di una nuova serie spin-off e sarà presto disponibile durante la primavera 2020 sulla piattaforma

Si tratta della terza serie dell’universo di The Walking Dead e racconterà la storia di due giovani ragazze e si concentrerà sulla prima generazione di persone nate durante l’apocalisse, in una società abituata a lottare ogni giorno contro gli zombie, con i quali ormai convive. Il cast comprende Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella. Anche il vice presidente di Worldwide Licensing per Amazon Prime Video , Brad Beale si è espresso riguardo il successo della serie, che negli anni ha più volte totalizzato il record di ascolti: “Il pubblico in tutto il mondo ha espresso una grande passione per l’universo di The Walking Dead e siamo molto entusiasti di portare questo nuovo capitolo ai nostri clienti Prime. Un’entusiasmante storia di sopravvivenza che terrà sulle spine il nostro pubblico, questa nuova serie dal mondo di The Walking Dead sarà una perfetta aggiunta al catalogo di serie disponibili a livello mondiale per i clienti Amazon”.

La nuova serie di The Walking Dead è composta da dieci puntate ed è prodotta dagli AMC Studios. Sarà disponibile su Prime Video in Asia e Pacifico, in Medio Oriente, in Africa, e in Europa (escluse Spagna e Portogallo). La serie in Nord e Sud America, Spagna e Portogallo sarà disponibile su AMC.