The Walking Dead – King Ezekiel da Threezero

ThreeZero, azienda leader del settore e specializzata in figure in scala 1 a 6 annuncia la nuova figure di King Ezekiel, che prosegue la prolifica line up tratta dalla serie The Walking Dead che proprio quest’anno è giunta alla 10 stagione. Tra le tantissime licenze di proprietà ThreeZero ci sono anche titoli come Breaking Bad, Better Call Saul e Game of Thrones.

Alta 30 cm circa, ovviamente in scala 1/6, sarà realizzata con abiti in stoffa e altri materiali per ricreare fedelmente l’outfit del Re di una comunità conosciuta come il Regno. Grazie ai tantissimi punti di snodo sarà possibile far assumere al personaggio la posa che più vi aggrada. All’interno della confezione saranno presenti:

Una pistola

Una mitragliatrice

Un bastone con spada removibile

Il cappotto removibile

Quattro paia di mani

The Walking Dead è una serie televisiva statunitense basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. Lo sceriffo Rick Grimes dopo essersi risvegliato dal coma si ritrova in un mondo devastato dagli zombie in quella che sembra una vera e propria apocalisse. Tra i tantissimi personaggi principali che appaiono nella serie c’è Re Ezekiel presente dalla settima stagione interpretato dall’attore Khary Payton.

King Ezekiel si aggiunge alle varie uscite della serie già disponibili ed è al momento in preordine dal 24 luglio 2020 sul proprio sito ufficiale Threezero, con uscita stimata per il primo quadrimestre del 2021, con il prezzo non ancora comunicato. Decisamente un prodotto interessante per gli appassionati della fortunata serie apocalittica AMC che vorranno sicuramente ricreare le scene più iconiche viste in TV.