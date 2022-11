È di oggi l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing, di AMC Networks e di Genuine Entertainment di una partnership per la creazione e il lancio di The Walking Dead Universe Roleplaying Game, il gioco di ruolo ufficiale tratto dall’acclamata serie TV The Walking Dead e dai suoi spin-off.

Mentre l’innovativa serie TV The Walking Dead giunge ormai alla sua conclusione, con il gioco di ruolo The Walking Dead Universe Roleplaying Game, le parti coinvolte vogliono continuare ad espandere quello che viene ormai definito il The Walking Dead Universe. The Walking Dead Universe RPG farà il suo debutto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter nella primavera del 2023, offrendo accesso anticipato al regolamento base, a uno Starter Set e ad altri accessori premium ed esclusivi a tiratura limitata, molto prima della sua uscita nei negozi, prevista per l’autunno 2023.

Una coproduzione tra AMC Networks e il pluripremiato editore da tavolo svedese, che sta lavorando a stretto contatto con le forze chiave dietro il franchise, tra cui il Chief Content Officer del The Walking Dead Universe, Scott M. Gimple e il capo della AMC Networks Publishing Mike Zagari, questa nuova serie di giochi di ruolo introdurrà nuovi elementi della storia traendo ispirazione dalle attuali serie TV e dai prossimi spin-off in uscita.

“The Walking Dead ha sempre riguardato i personaggi, e per estensione il pubblico, che affrontano scelte di vita o di morte impossibili”, ha affermato Gimple. “Ora, gli appassionati possono affrontare queste scelte a testa alta, immergendosi nel mondo di The Walking Dead in qualsiasi momento della sequenza temporale, incontrando volti e luoghi familiari e nuovi di zecca all’interno della nostra apocalisse, gravandosi della scelta più grande di tutte: chi sarai? Abbiamo visto molte storie nell’universo di Walking Dead, ora è il momento di vedere la tua.”

The Walking Dead Universe, i nomi dietro al progetto

Lo sviluppo del gioco è diretto dai co-fondatori di Free League Tomas Härenstam (Alien RPG, Blade Runner RPG) e Nils Karlén, con Nils Hintze (Tales from the Loop RPG, Vaesen – Nordic Horror Roleplaying) come autore principale, Gustaf Ekelund (Twilight: 2000 RPG) e Martin Grip (Alien RPG, Blade Runner RPG) come artisti principali, e Joe LeFavi di Genuine Entertainment (Alien RPG, Blade Runner RPG, Dune, The Dragon Prince) come produttore e brand manager per le serie di giochi.

The Walking Dead Universe, anche una serie liveplay

Per immergere gli appassionati in questa nuova estensione del The Walking Dead Universe, AMC Networks, Free League e Genuine Entertainment produrranno anche una serie liveplay, in cui giocatori reali lanceranno i dadi al tavolo da gioco e giocheranno una vera campagna al gioco di ruolo The Walking Dead Universe, che sarà filmata in tempo reale. Con eventi originali estratti direttamente dalla stanza degli sceneggiatori della serie TV, la serie liveplay seguirà nuovi personaggi che si intersecheranno con elementi fondamentali della storia e si incroceranno con uno o due volti familiari. Kevin Dreyfuss, SVP di Digital Content & Gaming Studio di AMC Networks, e Joe LeFavi di Genuine Entertainment saranno i produttori esecutivi della serie liveplay.

The Walking Dead Universe, il gioco

In The Walking Dead Universe Roleplaying Game, i giocatori sono sfidati a entrare nell’implacabile mondo sandbox post-apocalittico e imparare come sopravvivere e prosperare in questo nuovo ordine mondiale.

“Puoi passare giorni a rovistare tra le rovine e testare le abilità di sopravvivenza del tuo personaggio. Oppure lasciare tutto ciò sfocato tutto sullo sfondo, per concentrarti sull’avvincente dramma umano”, ha dichiarato Härenstam.

Gli appassionati dei giochi di sopravvivenza possono davvero perdersi anche solo nel fortificare le proprie roccaforti.

“Il luogo che chiami casa dovrebbe diventare un personaggio ricco e tridimensionale esso stesso, con le proprie origini, attributi e ricordi”, ha affermato Hintze.

Spingendo i confini del genere survival, ogni gruppo può personalizzare la propria esperienza di gioco di ruolo in base ai propri interessi e stile di gioco.

“Ogni sessione dovrebbe sembrare che tu stia scrivendo, dirigendo e interpretando il tuo episodio di TWD”, ha dichiarato Zagari di AMC. “Dove va dipende da te”.

I giocatori dovranno aspettarsi che lo stress e la posta in gioco siano alti. Grazie a una nuova versione del pluripremiato motore di gioco Year Zero Engine di Free League Publishing, i giocatori non devono solo affinare le proprie abilità fisiche, ma esplorare a fondo ciò che li fa andare avanti, confrontandosi con il modo in cui le difficoltà di questo mondo influiscono naturalmente su ciò di cui sono capaci, nel tempi migliori e peggiori.

“Proprio come nella serie TV, questo gioco non riguarda l’uccisione dei vaganti”, ha dichiarato LeFavi. “Non si tratta di perdere punti salute e lottare per restare in vita. Si tratta di perdere la tua umanità e combattere per trovare e proteggere ciò per cui vale la pena vivere, uccidere e morire.”

Per ulteriori notizie e anteprime, visitare il sito ufficiale del gioco.