The Walking Dead: uno spin-off in vista per Negan? AMC lancia un sondaggio

Un sondaggio di AMC Networks sta valutando l’interesse per uno spin-off di The Walking Dead con protagonista Jeffrey Dean Morgan dopo la puntata dello show dal titolo Here’s Negan. L’episodio prequel, che rivela la storia delle origini di Negan come custode della moglie colpita dal cancro Lucille (guest star Hilarie Burton Morgan) con flashback ai primi mesi dell’apocalisse zombi, mostrando anche quando Laura (Lindsley Register) passa a Negan la mazza da baseball che alla fine userà per soggiogare Rick Grimes (Andrew Lincoln) e il suo gruppo di sopravvissuti.

Dopo la puntata citata, la rete sta intervistando gli spettatori sul loro interesse per “ulteriori episodi o serie che esplorino la storia passata di Negan prima di incontrare il gruppo di Rick su The Walking Dead. AMC Popular Culturists, che pubblica sondaggi mensili sulla programmazione AMC Networks, chiede ai telespettatori di The Walking Dead di registrare il loro livello di interesse per una nuova serie sul personaggio cult o ulteriori episodi che mostrino il retroscena di Negan . Il sondaggio è disponibile solo per i telespettatori AMC registrati a inviare feedback tramite AMC Popular Culturists.

La showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha rivelato che non ci sono piani per raccontare più retroscena di Negan nell’undicesima e ultima stagione di 24 episodi, ma Morgan ha detto che “non ci sono porte chiuse“ per un secondo prequel di Negan. L’episodio è un adattamento parziale dell’omonima storia delle origini del fumetto in sedici parti di Robert Kirkman e Charlie Adlard, che continua a rivelare gli inizi di Negan come leader dei Salvatori dopo la morte di sua moglie.

“Penso che, tra AMC e le brave persone coinvolte in The Walking Dead, abbiano chiesto se c’è qualche interesse da parte mia. Ma penso che abbiano anche parlato con molti dei personaggi per vedere chi possa essere interessato a portare avanti la storia , e non solo Negan“, questo quanto detto dall’attore in una recente intervista a Jimmy Kimmel Live Show.