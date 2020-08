The Watch: la serie debutterà a Gennaio

La BBC ha lavorato ad un nuovo adattamento di The Watch, ispirata alle storie sull’Ankh-Morpork City Watch della serie di romanzi fantasy di Mondo Disco di Terry Pratchett ed ha finalmente annunciato la data di messa in onda.

The Watch, serie poliziesca in chiave fantasy, vedrà Richard Dormer nei panni di Sam Vimes, il comandante dell’unità, Sam Adewunmi, volto già noto per il ruolo in The Last Tree e Doctor Who, interpreterà Carcer Dun, Marama Corlette (The City and The City) vestirà i panni del caporale Angua, Adam Hugill (Pennysworth) ricoprirà il ruolo di Carrot Ironfoundersson, Joe Eaton-Kent (The Romanoff) nei panni di Constable Cheery e Lara Rossi, nota per il ruolo interpretato in Crossing Lines, nella parte di Lady Sybil Ramkin.

Secondo la sinossi pubblicata da BBC America (che potete leggere a questo link) la serie sarà moderna ed esclusiva e riguarderà un “improbabile gruppo di disadattati” che dovranno unire le forze e trovare il coraggio per salvare il mondo, riuscendo a sorprendere perfino se stessi nel processo. La serie comica, ma emozionante, metterà troll, lupi mannari, maghi e altri eroi incredibili contro un piano malvagio per resuscitare un drago che rischia di porre fine alla vita del pianeta come la conoscono i suoi abitanti.

The Watch ha attirato molte polemiche da parte dei fan, della società di Pratchett e della figlia dell’autore a causa dei molti cambiamenti fatti rispetto al materiale originale, molti dei quali sembra che non rispecchino il tono narrativo dei libri. Rhi Pratchett si è scagliata su Twitter contro BBC, puntualizzando come la serie sia solo ispirata ai racconti del padre e non tratta da loro.

The Watch non è l’unico progetto in atto a provenire dalle opere di Terry Pratchet, la BBC ha infatti annunciato lo sviluppo di una serie “assolutamente fedele” ai racconti di Mondo Disco, mentre Neil Gaiman ha affermato che con molta probabilità Amazon continuerà la produzione di Good Omens.

La serie The Watch debutterà nel Gennaio 2021 e sarà composta da otto episodi.