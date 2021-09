The Wheel of Time: cambia l’interprete di Mat Cauthon

The Wheel of Time, la nuova serie di Amazon, trasposizione della famosa serie di romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson La Ruota del Tempo, pubblicati in Italia da Fanucci Editore e rieditati l’anno scorso in una nuova edizione presentata a Lucca Comics and Games 2019, ha deciso di sostituire l’attore Barney Harris, interprete di Mat Cauthon, nella sua prossima seconda stagione.

The Wheel of Time: Barney Harris non sarà Mat Cauthon nella seconda stagione

Secondo quanto riportato da Deadline, lo showrunner Rafe Judkins è tornato a parlare di The Wheel of Time rivelando che la star di The Witcher, Dónal Finn, che prossimamente apparirà nella serie della BBC SAS: Rogue Heroes, sostituirà Barney Harris come Mat Cauthon nella seconda stagione della serie originale di Amazon.

Le ragioni di questa scelta non sono note, eppure sarà Barney Harris a dare il volto a Mat Cauthon nella prima stagione, il cui debutto è previsto per il 19 novembre.

Qualche tempo fa Rafe Judkins si era espresso su quali fattori avevano giocato sulla scelta dei personaggi, e che il suo desiderio era che le persone si affezionassero a loro proprio grazie agli attori che gli avrebbero interpretati.

“Mat e Perrin sono molto più che personaggi di contorno. A volte le persone si sono trovate a non innamorarsi veramente di questi personaggi fino ad alcuni dei libri successivi, quando viene dato loro modo di conoscerli veramente e di vedere il loro punto di vista sul mondo. Speriamo che nello show, Marcus e Barney riescano ad offrire sin da subito performance talmente forti da essere parte integrante del cast d’insieme fin dall’inizio.”

Come mai quindi la scelta di sostituire Barney Harris prima ancora della messa in onda della prima stagione? Purtroppo non sappiamo ancora la riposta. Amazon comunque sembra puntare davvero molto su questo progetto, avendolo già rinnovato per una seconda stagione.

Per quanto riguarda il resto del cast è stato rivelato durante l’edizione 2021 del Comic-Con@Home. Vedremo Rosamunde Pike interpretare Moiraine Damodred, mentre Daniel Henney sarà Lan. Il resto della compagnia che accompagnerà Moiraine nel suo viaggio sarà interpretato da Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski nel ruolo di Rand, Marcus Rutherford è Perrin, Barney Harris per ora è Mat.

