The Wheel of Time: ecco la data di uscita e il poster della serie fantasy Amazon

Amazon Prime ha recentemente annunciato al Comic-Con@Home che la sua prossima attesissima serie fantasy The Wheel of Time debutterà ufficialmente nel novembre 2021. È stato anche condiviso un poster che mostra Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine, la protagonista dello spettacolo.

La serie prende spunto dai celebri romanzi fantasy di Robert Jordan, la cui storia è ambientata in un mondo fantasy in cui esiste la magia, ma solo alcune donne possono accedervi. Il racconto segue Moiraine (Pike), un membro di un’organizzazione magica, oscura e influente tutta al femminile che guida cinque giovani in un viaggio intorno al mondo. Nel gruppo, però, vi è anche un misterioso individuo che si dice possa essere il Drago Rinato (Josha Stradowski), un potente individuo che salverà l’umanità o la distruggerà.

Ecco a voi il poster ufficiale:

The Wheel of Time: il cast e gli sceneggiatori

La serie vede anche la presenza di Josha Stradowski come Rand al’Thor, Marcus Rutherford nei panni di Perrin Aybara, Zoë Robins in quelli di Nynaeve, Sophie Okonedo nel ruolo di Siuan Sanche e Barney Harris sarà Mat Cauthon. Ultimi, ma non per importanza, sono Madeleine Madden che vestirà i panni di Egwene Al’Vere, Kae Alexander quelli di Min Farshaw, Miguel Alvarez sarà il Re di Ghealdan, Naana Agyei Ampadu nel ruolo di Danya, Daniel Henney in quello di al’Lan Mandragoran e Michael McElhatton sarà l’interprete di Tam Al’Thor.

Questi sono ancora alcuni dei nomi che faranno parte del grande cast di The Wheel of Time di Amazon Prime Studios. Rafe Judkins e Uta Briesewitz sono gli showrunner dello show con Briesewitz che dirigerà anche i primi due episodi. Ricordiamo che La Ruota del Tempo è un’opera caratterizzata dalla presenza di ben 14 volumi i quali hanno venduto oltre 90 milioni di copie a livello internazionale, diventando così la serie fantasy più venduta dai tempi de Il Signore degli Anelli. Qualora non aveste letto questa fantastica opera letteraria, potrete recuperarla integralmente su Amazon.