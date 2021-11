The Wheel of Time: Origins – i corti che svelano il prologo della serie principale

The Wheel of Time (La Ruota del Tempo) è la nuova serie televisiva di Amazon Prime Video, adattamento dell’omonima saga fantasy letteraria di Robert Jordan composta da quattordici libri e un prequel (gli ultimi completati da Brandon Sanderson alla morte dell’autore, per volontà della moglie di Jordan e dell’editore). The Wheel of Time debutterà il 19 novembre e, a quanto pare, i fan potranno conoscere i fatti avvenuti prima della storia principale attraverso una serie di corti animati, intitolati The Wheel of Time: Origins.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

The Wheel of Time: Origins – di cosa si tratta

Secondo quando possiamo leggere sull’account Twitter ufficiale della serie Prime Video, The Wheel of Time: Origins è una serie di corti animati che saranno pubblicati in concomitanza con i nuovi episodi. Ogni episodio racconta una storia nuova di The Wheel of Time e devono essere visti per conoscere tutta la verità.

Come possiamo vederli? Semplice. Bisogna andare nella sezione X-Ray cliccando in alto mentre la serie è in riproduzione o in alternativa cliccando la freccia superiore sul telecomando.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Explore the years and centuries before our tale. On November 19, see the new animated shorts on X-Ray by pressing up on your FireTV remote or tapping on your mobile device while watching #TheWheelOfTime. Only on @PrimeVideo. pic.twitter.com/ZAd4URwCyk — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) November 12, 2021

Di che cosa parla The Wheel of Time? La protagonista, Moiraine Damodred, appartenente all’ordine femminile delle Aes Sedai, si imbarcherà insieme ad altri cinque giovani in un viaggio attraverso il mondo, cui incombe la profezia del Drago Rinato, colui che potrebbe essere il salvatore o il distruttore del creato, e che potrebbe far parte del gruppo di Moraine.

Rosamunde Pike interpreta Moiraine Damodred, Daniel Henney sarà Lan. Il resto della compagnia che accompagnerà Moiraine nel suo viaggio sarà interpretato da Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris e Madeleine Madden. Dónal Finn sarà Mat Cauthon nella seconda stagione della serie.

I primi tre episodi di The Wheel of Time Stagione 1, insieme a The Wheel of Time: Origins, saranno trasmessi in anteprima su Amazon il 19 novembre. Nel frattempo recuperate i libri della saga di The Wheel of Time/La Ruota del Tempo, pubblicati da Fanucci Editore disponibili su Amazon.