The Wheel of Time potrebbe durare per 8 stagioni

La saga letteraria de The Wheel of Time (La Ruota del Tempo) di Robert Jordan sta per avere la propria trasposizione televisiva grazie ad Amazon che sta attualmente pubblicizzando l’uscita della prima stagione, prevista per Novembre 2021.

Durante l’edizione in streaming del Comic-Con@Home di San Diego, lo showrunner della serie Rafe Judkins ha raccontato di aver in serbo parecchio materiale per il futuro della serie: stando alle sue parole, prima ancora di scrivere la sceneggiatura della prima stagione, aveva già programmato il suo sviluppo per 8 stagioni.

“Non c’è pericolo che mi manchi del materiale dai libri; la nostra sfida è cercare di raccontare questa storia nella maniera più coesa, coerente possibile in un numero ragionevole di stagioni. Quindi mi sono organizzato nella scrittura sin dall’inizio, perchè credo sia molto importante sapere dove finirà la tua storia dal momento in cui inizi a raccontarla. Penso sia giusto così per la televisione, anche per una serie. Mi sono organizzato e ho progettato come le 8 stagioni delle serie dovrebbero essere prima ancora di scrivere il pilot proprio perchè devi avere un’idea di dove vuoi arrivare e in che modo vuoi farlo sin dal principio così da poter raccontare la tua storia nel modo migliore possibile”.

La protagonista di The Wheel of Time sarà Moiraine Damodred, appartenente all’ordine femminile delle Aes Sedai, che si imbarcherà insieme ad altri cinque giovani in un viaggio attraverso il mondo, cui incombe la profezia del Drago Rinato, colui che potrebbe essere il salvatore o il distruttore del creato, e che potrebbe far parte del gruppo di Moraine.

Durante l’edizione 2021 del Comic-Con@Home è stato anche rivelato il primo poster di The Wheel of Time, serie in cui vedremo Rosamunde Pike interpretare Moiraine Damodred, mentre Daniel Henney sarà Lan. Il resto della compagnia che accompagnerà Moiraine nel suo viaggio sarà interpretato da Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris e Madeleine Madden. Amazon sembra puntare davvero molto su questo progetto, avendo già rinnovato lo show per una seconda stagione prima ancora dell’esordio della prima su Amazon Prime Video.

La saga di Robert Jordan è un corpus letterario composto da 15 libri, il cui primo, L’Occhio del Mondo, venne pubblicato nel 1990. Successivamente alla morte dell’autore, per volontà della moglie di Jordan e dell’editore, fu Brandon Sanderson a proseguire i racconti, seguendo appunti e volontà che l’autore originale aveva scritto.

In Italia, i libri della saga di The Wheel of Time/La Ruota del Tempo sono pubblicati da Fanucci Editore e sono tutti disponibili su Amazon, nel caso vogliate recuperarli prima dell’uscita della serie. Sono stati pubblicati l’anno scorso in una nuova edizione, presentata a Lucca Comics and Games 2019, e le copertine dei 15 volumi sono state tutte realizzate da illustratori italiani.