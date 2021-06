The Wheel of Time, teaser e finestra di lancio della nuova serie Amazon

Continua ad arricchirsi il catalogo di produzioni originali Amazon. La nota piattaforma di streaming ha infatti svelato il teaser trailer di The Wheel of Time, serie TV basata su una delle più importanti saghe letterarie fantasy a opera di Robert Jordan.

I romanzi seguono le vicende di Rand al’Thor, ragazzo di vent’anni che conduce una vita piccola e umile in una piccola città chiamata Two Rivers. C’è un pericolo in agguato, tuttavia, nel potenziale attacco dell’Oscuro, un’entità malvagia che vuole distruggere tutto. Una maga di nome Moiraine porta Rand e i suoi amici lontano dalla loro casa, perché crede che uno di loro possa essere la reincarnazione del Drago, un antico eroe che potrebbe salvare o distruggere il mondo.

A differenza dei libri, la serie si concentrerà principalmente sul personaggio di Moiraine, interpretata da Rosamund Pike (L’amore Bugiardo – Gone girl). La prima stagione sarà composta da soli sei episodi, ma Amazon ha già rinnovato lo show per una seconda, mostrando grande fiducia sulla riuscita del progetto.

The Wheel of Time, la nuova serie Amazon arriverà nel corso dell’anno

Nel cast di The Wheel of Time troviamo anche Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Barney Harris, Zoe Robins e Joshua Stradowski. Rafe Judkins (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) sarà lo showrunner, produttore e sceneggiatore.

Judkins ha rassicurato i fan dei romanzi affermando come, in quanto ad ambientazioni e luoghi, ci sarà un mix di familiare e nuovo. Grande attenzione sarà poi riposta alle armi di ciascun personaggio, ai diversi stili di combattimento e ai costumi.

Al momento non è ancora stata confermata una finestra di lancio preciso, ma Amazon ha annunciato che la serie arriverà sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

