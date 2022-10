Continua a prendere forma il cast di The Winchesters, prequel di Supernatural incentrato interamente sui genitori di Sam e Dean Winchester. Durante l’apposito panel al New York Comic-Con è stato annunciato che Tom Welling, noto ai più per aver interpretato un giovane Clark Kent nella serie Smallville, vestirà i panni del patriarca Samuel Campbell (già visto in Supernatural per mano di Mitch Pileggi).

Tom Welling sarà Sam Campbell in The Winchesters

L’annuncio del suo casting è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico presente. Il personaggio di Sam Campbell viene descritto come arcigno e pragmatico, un Cacciatore veterano che preferisce le azioni alle parole. Dovrà aiutare gli amici della giovane Mary a salvare il mondo e al tempo stesso provare a riallacciare il rapporto con la figlia. Il suo debutto sugli schermi è previsto per il settimo episodio della prima stagione. Il co-protagonista di Supernatural, Jensen Ackles, riprenderà il suo ruolo di Dean, ma questa volta si limiterà a essere il narratore principale.

La nuova serie sarà incentrata sulla storia d’amore epica e mai raccontata di come John Winchester ha incontrato la sua futura moglie, Mary Campbell, e di come i due abbiano messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero. In Supernatural, John e Mary Winchester sono interpretati rispettivamente da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith. Nel prequel Matt Cohen interpreterà la versione più giovane di John, mentre Amy Gumenick vestirà i panni della versione più giovane Mary.

The Winchesters vedrà la produzione esecutiva proprio di Jensen e Danneel Ackles (quest’ultima la ricorderete sicuramente come guest star ricorrente in Supernatural) attraverso la loro società di produzione Chaos Machine Productions. Infatti, proprio alla fine dello scorso anno, la società aveva stipulato un accordo con la Warner Bros. Television Group per la produzione di un prequel della celebre serie Supernatural. The Winchesters debutterà l’11 ottobre sull’emittente americana The Cw.