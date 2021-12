The Witcher 2: Henry Cavill ha aiutato a progettare la nuova armatura di Geralt

Geralt di Rivia tornerà con un aspetto diverso in questa stagione. In una recente intervista con Netflix per l’imminente uscita della seconda stagione della serie action-fantasy The Witcher, l’attore Henry Cavill ha rivelato di aver contribuito alla progettazione del suo nuovo costume del suo personaggio.



Ricordiamo che Henry Cavill interpreta il leggendario strigo Geralt di Rivia, un umano mutato con forza e sensi superiori, protagonista della saga The Witcher. Nella seconda stagione il suo compito sarà quello di proteggere Ciri da un misterioso potere dentro di sé.la nuova armatura di Geralt.

La nuova armatura di Geralt

Durante un intervista promozionale, il protagonista Henry Cavill ci ha deliziato con alcuni interessanti commenti sul design del suo costume nella seconda stagione della serie. Ha rivelato la nuova armatura gli ha permesso una migliore mobilità nelle scene d’azione più faticose e che i fan potranno vederlo nel terzo episodio della Stagione 2.



Si tratta di un look completamente nuovo, e il re-design ha reso notevolmente più semplici i miei movimenti e i combattimenti. Ho aiutato nel design la nostra meravigliosa costumista Lucinda Wright, e abbiamo lavorato tanto con un tempo a disposizione davvero breve.

Cavill ha anche giustificato questo cambio di costume nel contesto della trama imminente:

Geralt doveva trovare una nuova armatura ma non ha avuto l’opportunità di fermarsi da nessuna parte per comprarne una o farsela da solo. Così approfondisce la sua conoscenza di Kaer Morhen e trova qualcosa di molto antico e che proviene da un’era diversa, ma ancora utilizzabile.

L’armatura è dotata di più spallacci segmentati , un busto diverso e una nuova disposizione di rivetti. La star ha aiutato a progettare tutto, inclusa la spada che il personaggio porta sulla schiena, una decisione presa per evocare l’immaginario dei samurai giapponesi.

Come finisce la prima stagione

Legge della Sorpresa ; mentre la maga Yennefer di Vengerberg è stata catturata dalle forze di Nilfgaard dopo l’intensa e devastante battaglia di Sodden Hill. Non perderti il riassunto La prima stagione dello spettacolo era composta da tre linee temporali diverse e trame separate che alla fine hanno trovato un punto di convergenza. La prima stagione si è conclusa con Geralt che ha finalmente incrociato la strada della principessa Cirilla di Cintra, sua figlia adottiva ottenuta grazie alla; mentre 1 in un video da 7 minuti.

questa volta la narrazione seguirà una linea temporale più lineare. Qui Geralt e Ciri partiranno per la casa del witcher di Kaer Morhen e Ciri si allenerà nell’arte di diventare uno strigo. Questo è esattamente il punto da cui inizierà la seconda stagione e, da quanto riportato,Qui Geralt e Ciri partiranno per la casa del witcher di Kaer Morhen e Ciri si allenerà nell’arte di diventare uno strigo. Ecco la recensione in anteprima dei primi sei episodi.



La seconda stagione uscirà su Netflix il 17 dicembre, La stagione 1 è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix, così come The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film spin-off anime incentrato sulla figura paterna di Geralt, Vesemir ma è già stato confermato il rinnovo della serie, pertanto ci sarà una terza stagione.