The Witcher 2: riprese iniziate, Henry Cavill in una nuova foto

Finalmente sono iniziate le riprese della tanto attesa nuova stagione della serie TV Netflix intitolata The Witcher. Motivo per il quale, come spesso accade, iniziano a circolare sul web le prime foto degli attori intenti a recitare la loro parte sul set. In questo caso, l’amatissimo Henry Cavill è stato fotografato nei panni del protagonista della serie, ossia Geralt di Rivia. Ovviamente, i fan di The Witcher sono veramente molti e tutti attendono con entusiasmo e curiosità l’arrivo del nuovo capitolo della serie dedicata al cacciatore di mostri.

Dunque, come potete vedere dall’immagine condivisa su Twitter, non sono mancate ad arrivare le prime foto dal set che immortalano Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. A diffondere la foto è stato Marc Jobst, regista che nel primo capitolo di The Witcher ha diretto i due episodi iniziali. Per il momento, non si conosce in che modo si evolveranno le vicende in The Witcher 2, infatti la trama – almeno sino ad ora – sembra essere top secret. Nonostante ciò Lauren S. Hissrich, pare abbia anticipato qualche piccolo dettaglio ai molti fan della serie Netflix.

Una delle informazioni più rilevanti, e che potrebbero far tirare un sospiro di sollievo agli appassionati di The Witcher, riguarda l’arco temporale in cui si svolgeranno le vicende. Infatti, chi ha seguito la prima stagione, sicuramente avrà trovato una leggera difficoltà nel seguire la timeline. Ebbene, questa “confusione”, secondo quando affermato dalla showrunner, dovrebbe non esserci se non in maniera sporadica. In ogni caso, siete curiosi di scoprire le nuove vicende che dovrà affrontare Geralt, insieme alla Principessa Ciri, alla maga Yennefer e a tutti gli altri protagonisti di The Witcher nella nuova stagione?