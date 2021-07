The Witcher 2: titoli in italiano e loghi degli episodi

Il primo WitcherCon organizzato da Netflix e CD Projekt Red è stato trasmesso in diretta streaming ieri e, per tutta la sua durata, sono state fatte diverse rivelazioni che riguardano non solo The Witcher 2, i titoli delle puntate e tanto altro, di cui è stato mostrato il primo trailer (in questo nostro articolo lo potete trovare doppiato interamente in lingua italiana): sono stati rivelati anche il trailer di lancio e la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato prequel che ripercorrerà gli anni giovanili da witcher di Vesemir, il mentore del nostro amato Geralt di Rivia, interpretato nella serie live-action targata Netflix, come di certo saprete, da Henry Cavill.

Durante l’evento sono anche intervenuti diversi talent che stanno partecipando alla creazione di The Witcher 2, inclusi gli attori protagonisti e la showrunner della serie originale Netflix The Witcher. Trovate tutte le loro dichiarazioni in questo nostro articolo di approfondimento.

The Witcher 2 – i titoli degli episodi in italiano

Fra le tante novità presentate durante questo interessantissimo primo appuntamento con l’evento denominato WitcherCon, ci sono anche ulteriori dettagli che riguardano The Witcher 2 e che stiamo per scoprire insieme proprio ora: si tratta della rivelazione in anteprima assoluta dei titoli degli episodi che andranno a comporre The Witcher 2, la seconda stagione della serie live-action targata Netflix e basata sulla Saga di Geralt di Rivia, la serie di romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, e sulla saga di videogiochi The Witcher, realizzata da CD Projekt Red.

I titoli, in italiano e i loghi di ogni singolo episodio sono stati presentati in un video ufficiale, che trovate qui in basso. A onor del vero, non tutti i titoli sono stati rivelati, poiché la produzione ha scelto di mantenere il riserbo sul titolo dell’ultimo episodio, sostituito dalla dicitura “Top Secret”: evidentemente, il titolo stesso sarebbe un forte spoiler sulla trama della puntata.

E ora, gustatevi questa anteprima!

The Witcher 2 sarà disponibile per la visione in esclusiva su Netflix a partire dal 17 dicembre.