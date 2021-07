The Witcher 2: Yen e Ciri dietro le quinte

Il primo WitcherCon organizzato da Netflix e CD Projekt Red è stato trasmesso in diretta streaming ieri e, per tutta la sua durata, sono state fatte diverse rivelazioni che riguardano non solo The Witcher 2, di cui è stato mostrato il primo trailer (in questo nostro articolo lo potete trovare doppiato interamente in lingua italiana): sono stati rivelati anche il trailer di lancio e la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato prequel che ripercorrerà gli anni giovanili da witcher di Vesemir, il mentore del nostro amato Geralt di Rivia, interpretato nella serie live-action targata Netflix, come di certo saprete, da Henry Cavill.

Durante l’evento sono anche intervenuti diversi talent che stanno partecipando alla creazione di The Witcher 2, inclusi gli attori protagonisti e la showrunner della serie originale Netflix The Witcher. Trovate tutte le loro dichiarazioni in questo nostro articolo di approfondimento.

The Witcher 2 – Yen e Ciri protagoniste del nuovo video dietro le quinte

Fra i tanti approfondimenti e curiosità rivelati durante questo primo WitcherCon figurano anche alcuni filmati che ci mostrano il dietro le quinte della seconda stagione della serie. In questo caso, nel nuovo video di The Witcher 2 Yen e Ciri (interpretate rispettivamente da Anya Chalotra e da e Freya Allan) sono le grandi protagoniste.

Yennefer di Vengerberg e Cirilla, Principessa di Cintra, hanno vissuto straordinari cambiamenti e sfide nella prima stagione, ma la loro evoluzione è appena iniziata. Le attrici Anya Chalotra e Freya Allan ripercorrono i viaggi dei loro personaggi e anticipano cosa c’è in serbo per loro nella seconda stagione nel nuovissimo video che trovate qui di seguito, con sottotitoli in italiano:

The Witcher 2 sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix dal prossimo 17 dicembre.