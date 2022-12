Nell’attesa del suo debutto al grande pubblico, The Witcher 3 continua ad essere sulla bocca di tutti gli appassionati che giornalmente sono intenti ad aprire una serie di dibattiti con la finalità di ipotizzare quello che la serie sarà in grado di offrire dal punto di vista narrativo. Dopo aver recentemente scoperto che la sceneggiatura sarà molto fedele al libro originale dal quale prende diretta ispirazione, arrivano anche alcune interessanti rivelazioni da parte dell’attore Joey Batey, che in The Witcher 3 veste il ruolo di Jaskier. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Joey Batey in The Witcher 3

La serie TV fantasy The Witcher narra le vicende del cacciatore di mostri Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, il quale ha un destino a stretto giro con quello della principessa Ciri, interpretata da Freya Allen.

Oltre ai due protagonisti della serie, ad accompagnare spesso Geralt nei suoi viaggi attraverso il continente, troviamo poi il personaggio di Yennefer di Vengerberg, la maga interpretata da Anya Chalotra. E poi ancora, nella lunghissima lista di personaggi presenti all’interno dell’opera, c’è il bardo Jaskier, interpretato da Joey Batey. Scopriamo cos’ha detto quest’ultimo circa il suo ruolo nella stagione 3 del franchise!

Jaskier in The Witcher 3

Joey Batey, durante una recente intervista con GamesRadar+, secondoquanto riportato, ha rivelato ai fan che il personaggio da lui interpretato sarà soggetto a una o più dinamiche amorose, aggiungendo inoltre che questa nuova stagione porterà agli spettatori gli episodi più forti mai visti all’interno delle precedenti produzioni del franchise. L’attore non è poi entrato nel dettaglio e ha quindi lasciato i fan senza troppe certezze. Quello che però è ipotizzabile, secondo quanto riportato, è che, essendo Jaskier basato su un personaggio di nome Dandelion nei libri di Andrzej Sapkowski, potrebbe dunque essere coinvolto con Anna Henrietta, Vespula ed Essi Daven. Ovviamente queste sono soltanto congetture, per scoprirlo non ci resta che attendere il debutto di questa nuova stagione sulla piattaforma streaming previsto per l’estate del 2023.

Nel frattempo, di seguito condividiamo con voi le sue parole così che possiate farvi un’idea più precisa:

Per me quando ho letto per la prima volta le sceneggiature, erano le migliori sceneggiature che penso abbiamo fatto finora. Ci sono alcune cose dei libri che penso che i fan apprezzeranno davvero tanto. E alcuni momenti chiave davvero adorabili che sono molto epici. Jaskier ha anche un piccolo interesse amoroso, forse più di uno.

L’addio di Henry Cavill

Uno dei tasti dolenti che in quest’ultimo periodo ha fatto parlare molto di sé è il mancato rinnovo di Henry Cavill nel suo ruolo da protagonista. Il personaggio verrà infatti interpretato nelle prossime produzioni da Liam Hemsworth. Ha tal proposito, Joey Batey ha commentato a GamesRadar+ anche questo importante aspetto dicendosi comunque entusiasta e fiducioso.

Ovviamente Henry mi mancherà moltissimo. Henry ed io siamo ottimi amici e lui è stato il sostenitore dello spettacolo, la gravità dello spettacolo e la forza trainante dello spettacolo per quattro anni. E andiamo molto d’accordo, è sempre il primo a fatti una piccola risata in un angolo, quindi, a livello personale, mi mancherà. Ma Liam, gli ho già parlato un po’, si sta immergendo nel profondo di questo mito, sono davvero entusiasta di lavorare con lui e di vedere il tipo di interpretazione che sta per mettere insieme. Penso che sia eccitante.

Nell’attesa di nuove informazioni vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili per l’acquisto di videogiochi per console e anche il cofanetto con i libri dai quali queste produzioni hanno preso diretta ispirazione.