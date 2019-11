The Witcher accende l’Area Movie al Lucca Comics & Games!

Tutto pronto a Lucca Comics & Games 2019, l'Area Movie dedicherà un panel a The Witcher, la serie televisiva tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

La notte delle streghe si preannuncia scoppiettante al Lucca Comics & Games, con tantissimi appuntamenti ed eventi dedicati a The Witcher e Shining. Ma non solo, Lucca Crea ha deciso di fissare altri appuntamenti per tutti gli appassionati.

I cacciatori di mostri, innanzitutto, saranno chiamati per “l’attesissima serie Netflix, protagonista del programma del 31 ottobre dell’Area Movie. […] Tratta dai romanzi del polacco Andrzej Sapkowski, la saga letteraria di The Witcher, edita in Italia da editore Nord, dopo essere stata un videogioco diventa ora una serie televisiva, che qui a Lucca presenterà in anteprima mondiale il trailer“, recita il comunicato.

“Tra i protagonisti della giornata di domani, da non perdere alle 10.00 presso l’auditorium Banca del Monte, il fumettista, animatore e regista Alessandro Rak, che dopo il successo di Gatta Cenerentola (2017) incontrerà il pubblico di Lucca Comics & Games per parlare di The Walking Liberty, il suo nuovo film d’animazione prodotto da Mad Entertainment. […] Per concludere, sarà proiettato Shining – The Extended Edition, a cura di Infinity“.

The Witcher e non solo, la lista degli appuntamenti di giovedì 31 ottobre:

Auditorium Banca del Monte

h. 10.00

Il Risorgimento dell’animazione made in Italy

Alessandro Rak e Carlo Stella presentano:

The Walking Liberty – Immagini e clip in anteprima

Cinema Moderno

Netflix presenta:

The Witcher – La serie

Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich e l’autore Andrzej Sapkowski

A seguire:

Trailer in anteprima

Incontro con Lauren Schmidt Hissrich e le attrici Anya Chalotra e Freya Allan.

Modera Gianmaria Tammaro

h. 17.30

Evento Universo Bonelli

#Linizio #UniversoBonelli #31ott2019

h. 20.30

Infinity presenta:

Shining – The Extended Edition – Versione originale Sub. Ita

(Warner Bros Italia, USA, 143’)