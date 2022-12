Pur essendo ambientato 1200 anni prima delle avventure di Geralt di Rivia, The Witcher: Blood Origin nasconde un collegamento a Geralt e Ciri. Non si tratta solamente della presenza di Jaskier, cantore di questa leggenda legata alle origini del mondo di The Witcher, ma di una serie di rivelazioni su passato di questo mondo, che gettano luce anche su un particolare momento che, nelle precedenti stagioni della serie principale, ha visto come protagonisti Geralt e Ciri.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Witcher: Blood Origin

Lo spin-off di The Witcher, Blood Origin, nasconde un collegamento tra Ciri e Geralt

The Witcher: Blood Origin è la prima serie spin off della celebre serie fantasy di Netflix ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkoswki, che ci riporta indietro nel tempo sino al momento in cui è nato il mondo in cui si muovono i cacciatori di mostri noti come witcher, o strighi.

La sinossi ufficiale della serie non manca di valorizzare questo importante passaggio:

Ambientata in un mondo popolato da elfi 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia perduta nel tempo: l’origine del primo Witcher e degli eventi che hanno condotto alla fondamentale ‘congiunzione delle sfere’, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi sono divenuti un mondo unico

Nell’ultimo episodio di The Witcher: Blod Origin, scopriamo come Ellie, la guerriera elfa nota come Allodola, è in dolce attesa del figlio di Fjall, che si era sacrificato al suo posto per affrontare il tremendo processo che lo avrebbe reso il prototipo dei futuri strighi. Durante questo lungo procedimento, i due elfi hanno condiviso un momento intimo, che ha portato al concepito di una nuova vita. Dopo gli eventi culminanti della serie, Ellie si incontra nuovamente con la giovane profetessa Ithlinne, che toccandole l’addome profetizza proprio la nascita di una stirpe che culminerà con Ciri.

Questo elemento motiva anche il titolo dello spin off di The Witcher, visto che le origini del sangue paventate (in originale blood origin) riguardano proprio la nascita della linea di sangue che culminerà con la nascita di Ciri, lasciando anche intendere come in realtà ci sia un legame di sangue che unisce Ciri a Geralt, considerato che discendono entrambi entrambi dalla medesima linea di sangue. Pur non rendendoli direttamente imparentati, considerato che tra gli eventi di The Witcher: Blood Origin e la serie principale sono trascorsi 1200 anni, questo dettaglio fa sì che Ciri e Geralt condividano tanto gli stessi geni quanto una componente di DNA dei mostri visti nella serie spin off.

È da valutare come la procedura che ha trasformato Fjall si evolverà nel tempo, considerato che sappiamo che i witcher, come conseguenza di questa loro mutazione, sono sterili. Un dettaglio che ci porta a chiedersi se la futura terza stagione di The Witcher affronterà questo aspetto dell’evoluzione degli strighi.