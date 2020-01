The Witcher: è stato rivelato il compenso di Henry Cavill!

Nel mondo del cinema e delle serie televisive, si sa, assoldare star di gran successo richiede un esborso monetario non indifferente. A quanto pare, Henry Cavill – oltre al gran successo – ha riscosso una grossissima somma per ciascun episodio di The Witcher, serie televisiva disponibile sulla piattaforma Netflix.

Secondo alcune voci di corridoio, il compenso di Henry Cavill si aggira intorno ai 400.000 dollari per episodio per un totale di 3,2 milioni di dollari grazie agli otto episodi girati nella primissima stagione di The Witcher. Un ammontare grossissimo se consideriamo che difficilmente gli attori di serie televisive riscuotono un compenso del genere.

Come se non bastasse, il colosso dell’intrattenimento casalingo ha da poco rinnovato questa serie per due ulteriori stagioni, e molto probabilmente il compenso dell’attore potrebbe toccare vette molto più alte di ingaggio.

Per chi non lo sapesse, The Witcher è una serie televisiva ispirata all’opera letteraria fantasy creata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Il protagonista è Geralt di Rivia, un guerriero mutato geneticamente che ha le capacità di ammazzare mostri in cambio di un compenso. Geralt, durante il suo cammino, si imbatte in Yennefer e vedrà il suo destino intrecciarsi con quello della giovane principessa di nome Cirilla.

La prima stagione di The Witcher è già disponibile su Netflix, come ampiamente accennato nell’introduzione. Le future season sono state sì confermate, ma non sono disponibili ulteriori dettagli sulla data d’uscita.