The Witcher di Netflix: ecco la prima armatura nilfgaardiana

Fin dalle prime battute sembra proprio che la nuova serie tv di Netflix ispirata a The Witcher non stia andando a genio ai fan più accaniti: già dalla comparsa di Henry Cavill come Geralt (con tanto di video in cui mostra la parrucca) subito la rete è esplosa in un tripudio di lamentele e critiche. Naturalmente essendo la serie TV in piena produzione questo atteggiamento è decisamente prevenuto, ma lo staff che sta lavorando sulla serie non aiuta il clima di serenità aggiungendo ulteriori contenuti che stanno facendo storcere il naso agli amanti del videogioco.

Quello che vedete qui sopra è un video che unisce molte storie Instagram di alcuni attori e comparse: potete infatti notare dei soldati in armatura, precisamente quelle nilfgaardiane. Queste armature, purtroppo o per fortuna, sono incredibilmente “rugose” e decisamente artefatte in confronto a quelle del titolo di CD Projekt RED.

Sotto al video (che potete trovare nel canale di Redanian Intelligence) sono esplosi commenti inferociti che paragonano queste armature a “tute da hockey”, o peggio a qualche comparsa dei Power Ranger. Prima di proseguire, comunque c’è da pensare che davanti a queste riprese verrà messa quella patina di post produzione che riesce decisamente a ritoccare determinati aspetti: c’è la possibilità infatti che questo design rugoso sia stato utilizzato per facilitare poi la fase di lavorazione della CGI, che verrà aggiunta dopo e che sarà visibile solo a lavoro ultimato. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori novità, fermo restando che questo genere di cose non aiuta il brand, al contrario genera un malcontento decisamente deleterio in confronto al potenziale che un’epica di questo tipo può offrire.

Il serial di Netflix di The Witcher vedrà come Geralt di Rivia l’attore Henry Cavill: a seguirlo, troviamo nomi come Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer) e Jodhi May (Calanthe). Non mancheranno infine alcuni dei più importanti personaggi della saga come Triss, Stregobor e Sir Lazlo. La serie approderà entro il 2019 sulla piattaforma di streaming.