The Witcher: i migliori cosplay

Ormai siamo quasi giunti al 17 dicembre, data attesissima da tutti i fan per l’uscita della nuova stagione della serie tv The Witcher (tratta dalla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski potete recuperare il primo volume della saga su Amazon), di cui abbiamo avuto la fortuna di vedere i primi sei episodi in anteprima e che abbiamo recensito per voi, potete trovare la recensione su questa pagina. Da domani, quindi, è possibile trovare la seconda stagione di una delle serie fantasy più acclamate dal pubblico su Netflix.

Tuttavia, oggi non siamo qui per parlarvi solo ed esclusivamente di The Witcher, anche se l’interpretazione, in un modo o nell’altro, rimane il fulcro del discorso, questo perché abbiamo pensato di rendere omaggio alla nuova stagione raccogliendo per voi i migliori cosplay a tema The Witcher.

Durante l’incontro esclusivo svolto allo scorso Lucca Comics & Games con il cast della stagione 2 della serie, abbiamo avuto modo di sentire il punto di vista della nuova costume designer (potete recuperare l’articolo su questa pagina), che dice di essersi completamente distaccata sia dalla stagione precedente della serie, che dalle versioni dei costumi presenti nel capolavoro videoludico The Witcher 3: Wild Hunt della tanto discussa CD Projekt RED.

Ma noi, ovviamente, non potevamo escludere i cosplay dei personaggi tratti da uno dei videogiochi più giocati e famosi di sempre, anche perché i costumi e la loro resa finale sono fenomenali. Per cui, mentre rimaniamo in attesa di vedere cosa combineranno nei prossimi mesi i cosplayers con i cosplay basati sulla seconda stagione, eccovi alcuni dei cosplayers che con i loro cosplay di The Witcher ci hanno impressionati fino ad oggi.

I migliori cosplay di The Witcher

Amorethanless

Il nostro viaggio alla scoperta delle migliori versioni dei personaggi di The Witcher parte in Russia: Natasha, che potete trovare su instagram come amorethanless, ci ha colpiti particolarmente per la sua somiglianza con la Ciri della prima stagione della serie tv. Da grande appassionata di The Witcher, indossa fiera il suo cosplay di Ciri, nonché il suo primo tentativo di cosplay e ci riconferma la sua bravura anche con la sua versione di Triss Merigold. Un inizio col botto quindi per questa ottima cosplayer!

Tarrercostumesandprops

Dalla Russia, voliamo in territorio europeo, più precisamente in Francia, dove troviamo Kevin, in arte (e su instagram) tarrercostumesandprops: cosplayer, propmaker e collaboratore di CD Projekt RED, da grande appassionato di The Witcher, ci mostra un cosplay di Eredin spettacolare, grazie alla meticolosa cura dei dettagli che fornisce maestosità alla resa finale della sua possente armatura. Questo è uno di quei casi in cui la post produzione sulle foto risulterebbe inutile: questo cosplay di Eredin è talmente ben realizzato da lasciarci senza fiato!

Superintendent_cosplay

Rimaniamo sempre in europa e in tema armature e ci spostiamo a Francoforte, dove troviamo superintendent_cosplay che, con la sua armatura di Caranthir ci da l’illusione di indossare una reale armatura di ferro, forgiata appositamente per poter impersonare uno dei suoi personaggi preferiti a tema The Witcher. L’armatura è stata realizzata in foam (quali sono i migliori materiali da usare per un cosplay? Potete scoprirlo su questa pagina) da lui stesso, come la maggior parte dei suoi cosplay, che potete ammirare sul suo profilo instagram.

Lovetahnee

L’abbiamo detto tante volte ormai: il cosplay è interpretazione. E infatti un cosplayer oltre che avere una resa ottimale del costume, deve anche saper interpretare alla perfezione il personaggio a cui sta dando vita. Ovviamente il tutto risulta più semplice se a farlo è un’attrice e infatti lovetahnee, attrice di professione, ossessionata dalla saga di The Witcher, si è cimentata nel mondo del cosplay e ci ha regalato questa fantastica versione di Yennefer, realizzata da lei stessa. Oltre che molto bella, ha un’ottima espressività: tutto ciò va a valorizzare maggiormente la splendida resa finale di questo cosplay.

Maul Cosplay

Ovviamente, se parliamo di cosplay a tema The Witcher non possiamo non menzionare lui, il Geralt di Rivia per eccellenza, Maul Cosplay. Stuntman e attore di professione, inizia la sua carriera da cosplayer per passione per poi alla fine fondare il suo brand personale, ma ovviamente è molto conosciuto per i suoi cosplay a dir poco sensazionali di Geralt da The Witcher, Soldato 76 da Overwatch e Snake da Metal Gear Solid. Tutti i suoi cosplay sono dettagliati e davvero molto somiglianti. Non a caso, Maul Cosplay è uno dei pochi che può vantare importanti collaborazioni come cosplayer ufficiale per CD Projekt RED, Blizzard Entertainment e Konami.

Jannetincosplay

Concludiamo il nostro viaggio da dove siamo partiti: torniamo quindi in Russia, patria madre della bellissima Jannetincosplay. Fenomenale cosplayer, Jannet è stata anche più volte ospite a svariati eventi sul territorio italiano e ci incanta da sempre con tutte le sue trasformazioni. Uno dei cosplay meglio riusciti, però, è proprio tratto da The Witcher: Jannet infatti interpreta una piuttosto somigliante Triss Merigold che, grazie all’accuratezza del costume e un make-up in grado da renderla quasi identica al personaggio, sembra praticamente uscita dal videogioco che tanto abbiamo amato.

Concludiamo così il nostro viaggio alla ricerca dei cosplayers di The Witcher che più ci hanno colpiti; ovviamente questi erano solo alcuni di quelli più simili e somiglianti per tratti e caratteristiche dei costumi, ma con l’uscita della seconda stagione della serie, siamo sicuri che presto la lista si amplierà. Voi da quale cosplayer siete stati maggiormente colpiti? Se ne conoscete altri altrettanto bravi fatecelo sapere nei commenti!

Inoltre, vi ricordiamo che da domani, 17 dicembre, potrete finalmente trovare la nuova stagione della serie The Witcher su Netflix e che se non siete ancora abbonati potete farlo su questa pagina per non perdervi tutte le novità.